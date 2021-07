Co Sedlák přinese olomouckým fotbalistům? Uloupené míče už nestačí

Načež šestadvacetiletého defenzivního záložníka postavil v prvním kole na Spartě rovnou do základní sestavy. Čas není, Jílek na strategickou pozici šest nemá příliš možností. Lukáše Greššáka čeká operace třísla, univerzály Poulola a Zmrzlého zase vidí spíš na stoperu respektive na kraji obrany. Sedlák tak má po přesunu z Brna, jež spadlo do druhé ligy, ideální příležitost stát se pevnou součástí ligového týmu okamžitě. Sigma jej vyměnila za Jiřího Texla, podepsala s ním dvouletou smlouvu s opcí a věří, že získala dynamického soubojového hráče, který obsáhne velkou část hřiště.

Navíc si naklonil fanoušky, když se na klubovém webu vyznal: „Olomouc se mi vždy jako město líbilo. Také stadion je krásný. Přiznám se, že jsem si vždycky přál hrát za Sigmu. Teď se mi to splnilo a jsem šťastný. Vůbec jsem se přesunu nebál. Kluci jsou skvělí.“

Co Sedlák Hanákům přinese?

Je to poctivý defenzivní středopolař, na své pozici jeden z těch lepších, co v Brně za poslední roky vídali. Potřebuje však vedle sebe někoho, kdo umí s balonem a vypomůže mu s rozehrávkou. Jen trenér Pavel Šustr se mu ve Zbrojovce snažil vnuknut, že je také tvořivý hráč, ale to se Sedlák necítil ve své kůži.

Hrál to jen chvilku a ne moc dobře. Jeho styl lze pojmenovat jako box-to-box, jak se teď říká maratoncům, co hodně oběhají. Je to dříč, leč bez koncovky. Balon vypíchne, předá a hraje soustředěně dál. V 69 ligových startech si nepřipsal jediný gól. Přitom do Brna přicházel z Blanska jako útočník.

„Jako střelec,“ usměje se. „Až v Brně jsem se posunul na defenzivního záložníka.“

Kdo sleduje Zbrojovku pravidelně, sotva si vybaví, že by viděl Sedláka vůbec vystřelit, což ale mohlo být stylem hry Brna.

„Honza je zloděj míčů. V soubojích jeden na jednoho je velmi nepříjemný. Dokáže hráče předskočit, zároveň je rychlý a hbitý,“ chválí parťáka útočník Antonín Růsek, který se stejně jako Sedlák přesunul z Brna po sezoně do Olomouce.

Jenže Jílek, podobně jako Šustr, má vyšší nároky. Ne že by snad ze Sedláka chtěl udělat druhého Kalvacha, tedy šestku s prvotřídní výstavbou útoku, ale vidí, že v šestadvaceti letech se má herně ještě kam posouvat. „Nabádá mě, abych hrál konstruktivně a nebál se tvořit,“ popisuje neméně důležitou nadstavbu, ve níž má podobně jako Greššák limity. Ovšem podobně jako zkušený Slovák vyniká v tom, že je jako skála, jež se těžko obchází. „Trenér Jílek je hodně náročný, a to je dobře. Je detailista, ať už se to týká přihrávek nebo posunů ve hře. Tohle má propracované. Na videu si ukazujeme každý metr hřiště a kde kdo má přesně stát a v jakou chvíli,“ zvyká si Sedlák.

I když umí na hřišti pořádně přitvrdit, což předvedl i na Spartě, kde odehrál celý mač, není zákeřný. V soukromí je bezproblémový člověk. „Jsem typ hráče, který s tvrdou hrou nemá problém. Když se naskytne příležitost, tak tam vletím,“ vykládal po porážce 2:3. „Ze hřiště jsme odešli s hlavou nahoře. Každý jsme tam nechali sto procent. Takhle by to nemělo být jen na Spartě, ale v každém zápase. Sparta měla více ze hry, ale v některých pasážích jsme se jí dokázali vyrovnat. Mohli jsme být nebezpečnější, a kdybychom tolik nekazili, mohli jsme pomýšlet na lepší výsledek,“ litoval.

S fotbalem začínal na vsi, z Lipovce ho pak rodičce vozili do Blanska, kde byl čtyři roky, než si ho všimlo Brno. „Za to jsem jim moc vděčný.“

Prospělo mu také hostování v Karviné, které pomohl s postupem do ligy. Ve Zbrojovce ovšem zažil už dva sestupy. Teď dojíždí ze svého bytu ve Sloupě v Moravském krasu denně padesát minut a věří v krásnější fotbalové časy na vysněném Andrově stadionu. Poprvé se na něm jako sigmák představí dnes (16.00) proti Pardubicím.