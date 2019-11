Na sérii bez výhry nesmíme myslet, říká opavský záložník Řezníček

Připomněl úterní pohárovou prohru 0:2 v prodloužení.

Jenže to jste opět nedali gól, na který čekáte už 430 minut.

Pomohlo by nám, kdybychom několik zápasů remizovali třeba nula nula... Občas mi přijde, že prohrajeme zbytečně, třeba o gól. Jako na Bohemce. Od tamějšího bodu jsme se mohli odrazit. Musíme se odrazit hlavně od toho, že góly nebudeme dostávat, když je nedáváme.

Máte to v hlavách, že se vám nedaří vyhrát?

Když jdete na hřiště, tak se snažíte na to nemyslet, ale když dostanete gól a prohráváte, je to už těžší. Pokud nebudeme góly dostávat, bude naše psychika určitě lepší.

Co čekáte od utkání se Spartou?

Nemáme co ztratit. Na druhou stranu Sparta venku není nějaká neporazitelná. Když podáme výkon jako s Jabloncem, mohli bychom něco uhrát. Musíme ten výkon zopakovat a dát i nějaký gól.

Mohli byste Spartu přehrát bojovností, na kterou jste vždy sázeli?

Určitě. Musíme protihráče dostupovat, hrát důrazně a nic nevypustit. Hlavně jim nesmíme nechávat moc času. Toho jsme soupeřům v některých zápasech nechávali až moc, takže mohli hrát.

Opava - Sparta Sledujte od 17.00 hodin online.

Čím to, že máte takové problémy v útoku?

S Jabloncem nějaké šance byly, ale obecně se dá říct, že když nám to tam nepadá, tak si musíme těch šancí vytvořit ještě více. Pak to třeba přijde. Nikdo vám však neřekne, čím to je.

Nedolehly na mužstvo odchody tří nejlepších střelců během minulé sezony?

Možná to je jeden z důvodů. Ale to je fotbalový život. Hráči odcházejí, jiní přicházejí. S tím si tým musí poradit.

V poháru trenér Alois Grussmann změnil téměř celou sestavu. Mohli byste v podobném složení nastoupit i proti Spartě?

Věděli jsme, že my, co jsme zatím tolik nehráli, v poháru šanci dostaneme. Nebylo to špatné, ale bohužel jsme nepostoupili, takže se nemůžeme chválit. Každým dobrým výkonem si však člověk může své místo na hřišti vybojovat.