Rezek chce probudit Teplice. Ať je kabina jako mraveniště! hlásí nový kouč

„Jak jsme živí my trenéři, takovou chemii chceme i po hráčích. Aby bylo v kabině mraveniště,“ hlásí Rezek.

Ještě podzim 2021 strávil coby hráč na Stínadlech, kde s Prášilem společně působili u týmu U19. Teď je znovu na elitní scéně. „Hrozně jsem se na to těšil,“ svěřuje se čtyřicetiletý Rezek. „Mohl jsem zůstat u mládeže, ale žádnému Tepličanovi se nedívá dobře na naše postavení v tabulce. Dostal jsem šanci tomu pomoct a věřím, že se vyškrábeme zase výš. Zatím je to neskutečný kolotoč, ale strašně si ho užívám, baví mě to.“

S řadou členů ligového kádru kopal. „A s mladými jako Chaloupkem nebo Vachouškem jsem hrál ještě na podzim v béčku. Kluky dobře znám, což je výhoda celého realizačního týmu. Jsme tu všichni minimálně rok a půl. Věříme, že známe recept, jak je navést zase na správnou kolej,“ nebojí se Rezek těžké mise.

A jaký je ten recept? „Nehledáme ve fotbale složitosti, je to hlavně o každodenní tvrdé práci.“

Razí ji i hlavní kouč Frťala, kterého Rezek zná léta. „Ještě z mých začátků, když jsem přišel jako mladík do Teplic a on tady končil svoji fotbalovou kariéru. Potkali jsme se ve společném dresu,“ vzpomíná populární Réza na začátek milénia. „Pak mě s koučem Michalem Bílkem vedl v Plzni i ve Spartě. Hrozně mě překvapilo, jak je učenlivý a jak si dokáže k sobě vzít pracovité a energické lidi. O tom to je. Najít chemii nejen mezi hráči, ale i v trenérském štábu. Nám se to povedlo nadstandardně.“

Frťala vidí Rezka jako sebe, když začínal po Bílkově boku. Má prý fotbal v DNA. „Naslouchá mi, je aktivní, není to žádný Hujer, ale je pokorný. Cítění už má jako trenér. Chodí do televizních studií a také tam ukazuje, že fotbal vnímá s nadhledem. Nehraje si na nějakého vědátora, je spíš trefný. Umí věci pojmenovat,“ vykresluje slovenský trenér, proč si k sobě vytáhl i Rezka.

A on mu chválu vrací. „Co říkal on o mně, troufnu si říct já o něm,“ tvrdí trojnásobný český mistr. Že není za Hujera, to ho rozesmálo. „Když jsme byli v mládeži, v kanceláři nás sedělo šest sedm trenérů. Při debatách jsem spíš poslouchal a pak si z toho udělal závěr, než abych bezmyšlenkovitě střílel slova a nápady. Nesmíme zapomenout, že jsem teprve na začátku své trenérské kariéry. Spíš se snažím naslouchat, vnímat, nasávat informace.“

K mužstvu se připojil později, protože díky studiu profilicence byl na semináři v Nyonu. Při debutu s Brnem (1:1) strávil první poločas na novinářské lávce a o přestávce předával své postřehy v kabině.

„S analýzami v televizi jsem teď skončil. Párkrát jsem dělal i elektronickou tužku, v Teplicích stříhám Frťovi video a on ho pak v šatně komentuje,“ popisuje jednu svoji roli. „Dalším mým úkolem je rozvíjet útočné hráče, a to nejen v áčku.“

Rodák z Března u Chomutova nevidí své skláře na padáka, ač na jaře ještě nevyhráli a jsou na barážové pozici. „Plno lidí mi říká, že jsme aspiranti sestupu, že kádr není kvalitní. Mám opačný názor. Kluci kvalitu hodněkrát prokázali. I v dřívějších angažmá. Teď jde o to v nich probudit emoce a chuť rvát se za výsledky. Logicky je na nich deka, takže to nebude snadné.“