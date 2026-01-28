Chance Liga 2025/2026

Návrat kapitána. Peterka je blízko přesunu z Dukly do Ústí, má být i ve vedení

  13:09
Chystá se velký comeback. Ústecký fotbal se těší na návrat svého bývalého kapitána Jana Peterky, který nosil pásku i v pražské Dukle. V druholigovém klubu se má navíc zařadit do funkcionářské struktury. V pětatřiceti letech je bohatší o dvě ligové sezony, 43 startů na nejvyšší úrovni a tři góly.
Kapitán Dukly Jan Peterka diriguje svoje svěřence v zápase se Slavii.

Kapitán Dukly Jan Peterka diriguje svoje svěřence v zápase se Slavií.

Teplice, 27. 4. 2025, FK Teplice - Dukla Praha, 1. kolo skupiny o záchranu 1....
Teplice, 27. 4. 2025, FK Teplice - Dukla Praha, 1. kolo skupiny o záchranu 1....
Dukelské obránce Masimiliana Dodu (uprostřed) oslavují Rajmond Mikuš (vpravo) a...
Patrik Vydra se s míčem vyhýbá padajícímu Janu Peterkovi.
16 fotografií

„Vrací se jako hráč, ale zároveň potřebujeme posílit sportovní management. Bude spojkou mezi kabinou a výkonným ředitelem sportovního úseku Kubou Dobiášem,“ představil svoji vizi ústecký majitel a šéf představenstva Přemysl Kubáň.

Záložník, který platí za fotbalového gentlemana, odešel do Dukly v létě 2021. Pomohl jí k postupu do nejvyšší soutěže. Teď se vydává opačnou cestou. „Zatím bych to nechtěl komentovat,“ omluvil se Peterka, neboť smlouvy ještě podepsané nejsou.

Ústí představilo ředitele zábavy. Ruský baletní mistr chce opět na titulku The Sun

Kubáň si od něj hodně slibuje: „Je to akvizice s přesahem do vedení. Pomůže v rámci kabiny, v nastavení sportovní kultury A-týmu a klubu obecně. Na jaře by dostal několik projektů, na kterých bude pracovat. Má u hráčů velký respekt. Kde hrál, tam byl vůdčí osobností. A je Ústečák, navíc se vrací stále ve sportovní formě. I na hřišti nám hodně pomůže.“

Viagem přes zimu posiluje funkcionářskou pyramidu. Oznámil už příchod Dobiáše, dolaďuje se návrat Peterky, skončil provozní ředitel Radek Rop, ředitelem zábavy je ruský baletní mistr Ilja Lobuchin. Novinkou je skautingové a datové oddělení. Kondičním trenérem se stal Václav Polák, který prošel Teplicemi i Spartou.

