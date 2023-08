Až takhle náročné jsem to nečekal, přiznává plzeňský debutant Paluska

Jaké pokyny vám před zápasem přidělili trenéři?

Abych hrál na jistotu, svoji hru a nebyl nervózní. A měl jsem i nějaké úkoly směrem dopředu.

Radil vám také Lukáš Hejda, který vás chválil v přípravě?

Hejdís se mnou mluví často, to pro mě hodně znamená. Říkal, že šance určitě přijde, dnes přišla. I další kluci mi říkali, ať nejsem nervózní. A hrát po boku takových spoluhráčů byl vždycky můj sen.

Tentokrát jste ale měl v obraně po boku další mladíky. Kdo byl lídrem defenzivy?

Určitě Robin Hranáč, ten je z nás tří nejzkušenější. Vše dirigoval a mně i Samymu (Dwehovi) hodně pomáhal, za to mu děkuji.

Zatím jste sbíral starty ve třetí lize za plzeňské „béčko“. Je nejvyšší soutěž velký skok?

Je. Čekal jsem, že to bude náročné, ale že až takhle, to ne. Ale myslím, že jsem se s tím popasoval dobře. A čím více zápasů v lize zvládnu, tím si zvyknu rychleji.

V čem byl Baník nebezpečný?

V nábězích za obranu, na to jsme se připravovali nejvíc. Bylo složité je chytat. Zvládli jsme to a myslím, že i systém se třemi obránci nám poslední zápasy celkem sedí.

Už tušíte, kolik vás premiéra bude stát do klubové kasy?

To ještě nevím, ale kluci už se mi v kabině smáli. Bude to asi dost, ale přesnou částku netuším.

Jak jste si užil atmosféru?

Byla neskutečná! Za podporu fanouškům moc děkujeme a doufáme, že nás podpoří i ve čtvrtek v evropském poháru.

Bude to znovu s vámi v základní sestavě?

To je další sen, ale rozhodnutí není na mně. V budoucnosti bych to určitě chtěl zažít.