Víkendový koncert 6:0 v Českých Budějovicích byl pro Jana Nezmara na rozloučenou. Jen co se rozehrála nová sezona, fotbalový mistr se otřásl v základech. Ne že by snad čínští majitelé zavřeli zdánlivě neomezené kohoutky. Ani nepostradatelní tahouni Bořil, Kolář, Tecl, Coufal a Ševčík neprchli během jednoho odpoledne za luxusními nabídkami do ciziny.

Stala se věc, která dlouho hrozila.