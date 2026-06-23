Liberecký manažer Nezmar: Náhradu za každého trenéra hledáme od prvního dne

Můžete se vrátit k důvodu změny, která se odehrála na trenérském postu?
Když se mění trenér, tak je to samozřejmě významný moment pro chod nejenom prvního týmu, ale i celého klubu. Proces hledání trenéra u nás probíhá v podstatě totožně jako proces hledání hráčů. Jinými slovy: najdeme útočníka, přivedeme ho do klubu, podepíšeme s ním smlouvu a v ten daný moment už začneme hledat jeho náhradu pro chvíli, kdy bude z klubu odcházet. A u trenérů to probíhá úplně stejně.
Opravdu?
Ano. Braňo ode mě už dneska ví, že první den, kdy jsme s ním podepsali smlouvu, jsme zahájili proces hledání jeho případného nástupce. Nicméně samozřejmě všichni doufáme, že to nebude potřeba nebo že to bude potřeba až za hodně dlouhou dobu. Ideálně v okamžiku, kdy Braňo a jeho realizační tým překročí rámec klubu a budou se chtít přesunout na nějakou ještě lepší sportovní adresu.
Bořil pod Ještěd?
Dlouholetá opora pražské Slavie Jan Bořil má namířeno do Liberce. Podle serveru inFotbal dostal Bořil nabídku na pokračování ve Slavii, kde mohl být kapitánem B-týmu a zároveň první asistent trenéra. Pětatřicetiletý fotbalista to ale odmítl, protože chce hrát ještě ligu. Nabídek měl víc. Souboj o něj však vyhrál Liberec, který Bořila chtěl dlouhodobě.
Kvůli disciplinárnímu trestu z minulé sezony však Bořil nestihne první kolo proti Viktorii Plzeň. Za Slavii odehrál 289 soutěžních zápasů, ve kterých si připsal 16 gólů a 25 asistencí.
Kdy jste usoudil, že je změna trenéra nezbytná?
Definitivně jsem se rozhodl v momentě, kdy jsem se dozvěděl, že potenciální příchod Braňa a jeho týmu je možný. Proto to proběhlo až před startem přípravy. A ještě k těm důvodům. V posledním období jsme z 15 zápasů udělali 12 bodů a je neoddiskutovatelný fakt, že výsledky jsme prostě neměli. Výsledky pro nás ale nikdy nebudou ten jediný základní ukazatel. V tomhle případě jsme spíš analyzovali trend, který byl sestupného charakteru. Ve fotbale je navíc někdy potřeba udělat rozhodnutí na základě nějakého pocitu a my už jsme prostě cítili, že teď potřebujeme udělat změnu. Tím nechci říct, že umístění v první šestce nebyl úspěch. S výjimkou Sparty, Slavie nebo Plzně nemůže účast v šestce nikdo považovat za samozřejmost.
Proč jste při hledání nového trenéra vsadili právě na Branislava Fodreka?
Věříme, že nový realizační tým nám vize a ambice klubu pomůže naplňovat ještě dravější formou. A třeba k tomu ještě přidá kousek něčeho mezi nebem a zemí, co nám pomůže zvrátit fáze zápasu, kdy se nám nedaří.
Jak těžké bylo sdělit Radoslavu Kováčovi, že končí?
Bylo to těžké profesně, protože objektivních příčin k odvolání zas až tolik nebylo. A lidsky to bylo možná úplně to nejtěžší rozhodnutí, které jsem v průběhu kariéry udělal, ale i to k tomu patří. S Radkem jsme si ty důvody řekli. Byli jsme velcí kamarádi a doufám, že tomu tak bude i nadále, přestože jsem musel udělat tenhle krok.
Lukáš Hůlka, kterého jste přivedli jako posilu do obrany, se musel z přípravy s Libercem vrátit zpátky do Bohemians, protože tam má ještě do konce června smlouvu. Jak velká je to nepříjemnost?
Tohle jsme podělali. Administrativně jsme pochybili a už jsme stihli udělat nějaké opatření k tomu, aby se to neopakovalo. Bohemians se ještě jednou omlouváme. Určitě to způsobilo nemalé problémy i samotnému Lukášovi, ale věřím, že to velmi rychle napravíme a že bude co nejdřív zase zpátky u nás.
Přípravu s vámi nezahájili klíčoví hráči N'Guessan a Diakité, kteří jsou na odchodu, a Mahmič, který je na mistrovství světa. Jak vypadá jejich situace?
Platí pořád to, co se ve veřejném prostoru objevilo už po skončení minulé sezony – že je o ně velký zájem a velmi pravděpodobně odejdou. Ti první dva mají velmi blízko k transferu do Slavie, ale hotového ještě není nic. Uvidíme, co přinesou následující hodiny nebo dny. A co se týče Mahmiče, tak v jeho případě ještě víc platí, že evropský trh se bude rozjíždět možná až po mistrovství světa, což jde trošku proti našemu zájmu. O všechny tři byl v průběhu času zájem z ciziny, ale zahraniční trh ještě do značné míry spí. Viděli jste Mahmičovo vystoupení na mistrovství světa a v následujících hodinách jsme pak v klubu zažili doslova peklo.
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Zmatek v Liberci a omluva Bohemians. Hůlka musí zpátky, čeká na konec smlouvy
Dvě letní posily – Fayeho a Baboulu – jste přivedli ze slovinského klubu NK Bravo stejně jako před rokem N'Guessana. Je to nějaký trend spolupráce?
Z pohledu skautingu se zaměřujeme na soutěže, které jsou pro nás dosažitelné, a také na kluby, které jsou z velké míry kompatibilní s naší filozofií. V momentě N'Guessanova příchodu jsme vlastně tenhle trh otevírali. Byla to tehdy trošku náhoda, protože jsme ho viděli hned v prvním zápase a přikročili jsme k tomu velmi rychle. Byl to nestandardní postup, teď už je to v našem podání mnohem víc standardizované a výsledkem toho jsou tihle dva hráči.