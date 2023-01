Odměna pro poctivce Navrátila: po reprezentaci gól přes hlavu Spartě

Ačkoli se drobnému poctivci neustále vyčítají slabá čísla a produktivita, nemělo by zapadnout, že třicátou brankou za Sigmu v nejvyšší soutěži poskočil v klubovém pořadí na desáté místo. O zásah víc mají bombarďáci Vladislav Lauda a Lubomír Reiter. Rodák z Troubek, jenž Hanákům pomohl před jedenácti lety také k historické trofeji za vítězství v českém poháru, se nenápadně zařazuje mezi legendy modrých. Dříči, který nevypustí jediný návrat do obrany, se práce pro mančaft vrací, třebaže ji neocení každý.

Nemrzí vás, že fanoušci stejně budou u ofenzivního hráče řešit hlavně góly a přihrávky?

Člověk, který fotbalu rozumí, to vidí. Ten, kdo vidí jen čísla, bude o tom mluvit furt. Kritiků je milion, fanoušků málo. Důležitý je tým. Z týmového úspěchu máte největší radost. Nehrajeme individuální sport, ale týmový. Snažím se pro tým nechat všechno. I když odvádím černou práci pro někoho, jsem spokojený. Stačí mi to. Když vidím radost mančaftu po zápase, pak je to pro mě super.

V sezoně jste vstřelil třetí gól. Čekáte od sebe také víc?

Ano, nejsem spokojený. Sice když jsem se vracel, říkal jsem, že bych chtěl být jiný, ale nejde to změnit. Na Slovácku jsem pod trenérem Svědíkem chtěl hodně pracovat a góly bohužel nepřicházely. Na začátku kariéry jsem je dával, pak se to zabrzdilo.

Trenér Jílek: Honzíka jsem chtěl střídat už o půli „Honzíkovi jsem říkal, když nastupoval, protože jsem viděl, že ani v přípravě se mu brankový příležitosti nedařilo řešit, že dá branku. Jsem rád, že se to splnilo. Měl ale tři situace, které měl vyřešit lépe. Byl smutný a zklamaný, že střídal dříve. Přemýšlel jsem, že ho vystřídám už v poločase, ale pak se trefil. Cítili jsme, že tam chceme dostat Filipa Zorvana. Chtěli jsme tam přinést více hernosti. Slibovali jsme si, že Filip do toho vletí, protože v tréninku ukazoval velmi dobré věci. Ale ztratili jsme trošku rychlost. Byla tam patnáctiminutová pasáž, kdy nás Sparta zatlačila. Nerezultovaly z toho příležitosti, ale dostali jsme se do hlubšího bloku.“

A teď se rozjíždíte. Gól Spartě přes hlavu byl kouzelný.

Štěstí. Skákal balon, viděl jsem, že někde za mnou je branka, tak jsem to chtěl zkusit trefit.

Povedenější gól než dělovka od břevna loni v Karviné?

Proti Spartě je to sladší, hezčí gól byl však v Karviné. Ale nejsem zrovna typ, který se hrabe v minulosti a vzpomíná. Možná když mi to někdo připomene, tak budu rád. Gól nám pomohl k bodu, to je důležité.

Nevzpomínáte? Už máte na co.

Více než na góly budu vzpomínat, jak jsme vyhráli český pohár. A druhá vzpomínka, jak jsme ve finále poháru prohráli na penalty s Boleslaví. To mně docela ještě furt šrotuje v hlavě, mrzí mě to hodně. Ale to je minulost, za tu si nic nekoupíte.

Ani za nečekané starty v reprezentaci po třicítce?

Určitě to sebevědomí do kariéry dodá, ale u mě to přišlo už pozdě.

Nenastupuje na křídle, ale pod hrotem. Jak vám to sedí?

Je to také o zápase, jak sedne. Z podhrotové pozice mi vyhovuje, že můžu nabíhat doleva doprava. Je to těžší při návyku na presink, ale vždy si k tomu něco řekneme. Úkoly se snažím plnit. Jsem rád, že jsem dostal důvěru. Každý hráč chce hrát a jedno na jakém postu. Hlavně aby se dařilo týmu.

I v té kose jste hrál s krátkým rukávem. Rychle jste se zahřál?

Radši hraju, když mi je trošku zima, abych víc běhal. Ne, nebyla mi zima, zápas vás vtáhne, párkrát se pošťoucháte a jste ve varu.

Potvrdili jste si proti Spartě, že byste se mohli rvát o přední příčky?

Může nám to dodat sebevědomí, ale je těžké něco vyhodnocovat po prvním zápase. Na podzim jsme zvládli zápas na Baníku a pak byla černá série. Je to sice klišé, ale musíme pracovat zápas od zápasu. Musíme být sebevědomí i v dalších těžkých zápasech, už další kolo na Slovácku, které je doma hodně silné. V takových zápasech se ukáže, kde můžeme být a kde ne. My si myslíme, že se o to prát můžeme, ale vždycky to ukáží až zápasy.

Se Spartou mohl dopadnout jakkoli. Oddechl jste si po tyčce Panáka v jedenácté minutě nastavení?

Vyrovnaný zápas, v závěru jsme měli štěstí, byla to vyložená šance. Bylo by to asi kruté, ale takové šance nesmíme soupeři na konci dovolit. Ovšem také jsme měli nějaké standardky. Dopadnout to mohlo opravdu jakkoli. Remíza je zasloužená.

Čekal jste jinou, lepší, Spartu?

Čekali jsme, že budou hrát spíš kombinačně odzadu, ale docela to zjednodušili. Nechali jsme je natáhnout presinkem a hráli jsme to na útočníky. Byl to zápas o odražených míčích, kdo získá druhý balon. Kdo ho měl, vytvořil si tlak.

Jak moc vaše plány naboural rychlý gól Sparty zničehonic?

Vždycky vás to trošku zlomí. Zbytečný gól, byla to taková střela nestřela. Škoda. Ale nepoložilo nás to, hráli jsme to, co jsme si řekli. Chtěli jsme být nebezpeční a nakonec nás to odměnilo gólem.

Jak jste vnímali nešťastné zranění sparťana Čvančary?

Každé takové zranění je smutné, hlavně ať je v pořádku a může co nejdřív naskočit.

Lámal se mač v odvolané penaltě Sparty před vaším gólem?

Říkal jsem si, že je to hodně špatné, ale Kuba Trefil nás uklidňoval, že se ho vůbec nedotkl, že stahoval ruce, že by penaltu mohl odvolat. Ale nikdy nevíte. Ani u VARu tady v Česku...

Do vaší krásné branky to nebyl úplně váš zápas, že?

Měl jsem zbytečné ztráty v rohu, byly z toho brejky. Ale od první minuty jsem se cítil dobře. Bohužel přišly ty ztráty, snažil jsem se z toho nepodělat a hrát dál. Je to fotbal, je o ztrátách. Furt jsem chtěl dát gól, něco udělat na hřišti. Po tom gólu jsem se cítil líp a víc jsem si věřil.

Připravil jste dobrou šanci Radimu Breitemu. Vaší přihrávku mohl trefit lépe, ne?

Nevím, jestli se to moc nerozskákalo. Je to někdy o štěstí. Když to trefíte, řeknete, že to bylo super. Volal si, tak jsem se mu snažil přihrát pod sebe. Asi bylo těžké to trefit.

Mimochodem, rezonovaly před zápasem v kabině více volby prezidenta, nebo porážka Plzně?

Bavili jsme se o obojím. Byli jsme rádi, jak volby dopadly. Výsledek Hradce nás zaskočil, ale je to nepříjemný soupeř, hraje se proti němu strašně špatně. Gratulujeme mu k vítězství.