Navrátilův návrat: odmítl novou smlouvu ve Slovácku a po letech je zpátky v Olomouci

Trenér Olomouce Václav Jílek chtěl zvýšit konkurenci ve středu i na kraji zálohy. „Máme některé hráče na křídelních pozicích indisponované. Trenéři měli zájem o hráče, který už bude ligou odzkoušený, což Honza splňuje. Zvolili jsme jistotu,“ uvedl sportovní ředitel Sigmy Ladislav Minář.

„Měl nabídku i ze Slovácka, ale nakonec jsme našli cestu, aby dva roky pokračoval tady. V prostředí, kde začínal a kde to dobře zná. Žádná jednání nejsou úplně jednoduchá, ale podařilo se to.“

Přestupy přehled zimních změn v kádrech

Navrátil platí za poctivého běhavého fotbalistu, jehož však trápí nízká produktivita. Celkem za 12 sezon v lize odehrál 306 zápasů, vstřelil 31 gólů a přidal 28 asistencí.

Ve Slovácku po příchodu z Liberce, kde se neprosadil, patřil pět let většinou do základní sestavy. Týmu loni pomohl do předkola Konferenční ligy. V podzimní části ročníku ze sestavy však kvůli zranění vypadl, přesto o něj kouč Martin Svědík nadále stál.

Nyní se však rodák z Troubek vrací na místo, kde s fotbalem začínal. Člen Klubu legend odehrál za Sigmu v první lize 150 zápasů a na jaře přidá další. Odpadne mu tak cestování, se ženou a čtyřletým synkem se usadili ve Vsisku u Olomouce, kde si postavili dům.