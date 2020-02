Navrátil zůstává. Slovácko mi pomohlo, když jsem potřeboval, řekl

Definitivní rozhodnutí od něj zaznělo minulý týden na soustředění v Turecku, kde si podal ruku se slováckým ředitelem Petrem Pojezným.

„Smlouva ještě není podepsaná, ale řekli jsme si k tomu každý své a myslím, že jsme domluvení. Měla by být na dva roky,“ hlásí devětadvacetiletý krajní záložník.

Ve Slovácku je čtyři roky a za tu dobu už za něj odehrál 92 ligových zápasů. V sestavě chybí jen zcela výjimečně.

„Nějaké nabídky byly, i zajímavé. Člověka to potěší. V jednu chvíli jsem přemýšlel, jestli nezkusit něco jiného. Na druhou stranu mi Slovácko pomohlo, když jsem potřeboval. Teď jej opouštět by asi ode mě bylo blbé,“ připomíná, že jej klub vykoupil z Liberce, kde po přestupu z rodné Olomouce moc nehrál.



Význam v jeho rozhodování mělo, jak tým v současnosti šlape. Slovácko přezimovalo šesté, na třetí Jablonec ztrácí jen tři body. Velký rozdíl oproti situaci před rokem, kdy nový kouč Martin Svědík musel tahat z předposlední pozice.

„Hrálo to roli. Teď je vidina, že můžeme udělat úspěch, je na to dobře našlápnuto. Samozřejmě nevíme, jak se sezona bude dál vyvíjet, ale všichni doufáme, že dobře. Kdybychom něco uhráli, člověka by mrzelo, že nebude pokračovat,“ zmínil Navrátil sen o evropských pohárech, do kterých navíc může Slovácko proniknout i z domácího poháru, v němž jej čeká čtvrtfinále.



Před sobotním domácím startem ligového jara proti Ostravě má rodák z Troubek u Přerova každopádně jistotu, že bude dál denně pendlovat mezi Hradištěm a Olomoucí.



„I to v rozhodování hrálo roli. Dojíždění moc příjemné není a zároveň se mi tady bydlet nechce, už jsme se usadili v Olomouci. Kolik jsem toho za tu dobu najezdil, radši ani nepočítám. Cestou si jen představuju, jaké by to bylo, kdyby vedla z Olomouce až do Starého Města plánovaná dálnice. Ale toho já se už asi nedožiju,“ směje se Navrátil.