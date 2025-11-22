Regenerace? Žebírka! Navrátil byl blízko Zbrojovce, stále ale láme rekordy v Sigmě

Aby toho nebylo málo, Navrátil se svojí Sigmou, kde fotbalově vyrostl, letos sbírá starty i v Konferenční lize.
K dokonalosti tak schází už jen evropský gól!
„Chci hrát každý zápas, ale abych si ještě dával nějakou metu? To už asi ne,“ povídá Navrátil. V dosud jediném domácím zápase KL nastoupil olomoucký odchovanec proti Rakówu dokonce jako kapitán. „Na tom nelpím. Jsem vděčný, že se Sigmou můžu v Evropě hrát. Na hřišti je víc lídrů, není to jen o pásce.“
Právě motivace evropských pohárů a překonání mety čtyř set ligových zápasů byly hlavní důvody, proč Navrátil na jaře nevyslyšel vábení druholigové Zbrojovky, ale zůstal věrný klubu, který ho pro velký fotbal vychoval.
Smlouva v Brně už byla před podpisem. Trenér Martin Svědík, který Navrátila vedl dlouhá léta ve Slovácku, o šikovného a poctivého křídelníka tuze stál. Navrátil se ale nakonec rozhodl: Chci zůstat doma. S Olomoucí podepsal novou smlouvu, která ho na Hané udrží až do roku 2027.
„Honza Navrátil je pro nás stále mimořádně platný. Možná nemá taková ofenzivní čísla, ale vždycky se můžeme spolehnout na jeho pracovitost a poctivost. Je to neúnavný dříč a příkladný profík, který svými zkušenostmi pomáhá i ostatním klukům nejen na hřišti, ale i v kabině,“ ocenil Navrátilův přínos také Tomáš Janotka, trenér Olomouce.
„Metu 400 ligových zápasů si Honza za oddanost fotbalu určitě zaslouží a je naprosto úžasná,“ dodal Navrátilův někdejší spoluhráč. Jako hráči vybojovali Janotka s Navrátilem v roce 2012 historicky první trofej pro Sigmu, když zvedli nad hlavu trofej pro vítěze Českého poháru.
Olomouc jásá, po finálové výhře nad Spartou se díky domácímu poháru dostala do pohárové Evropy. (2012)
Navrátil tuto soutěž vyhrál celkem třikrát. Kromě letošního úspěchu v dresu Sigmy má na kontě i vítězství se Slováckem, třebaže v polovině sezony 2021/22, kdy Slovácko tuzemský pohár opanovalo, se po pěti letech v Uherském Hradišti vrátil zpátky do Olomouce.
„Při oslavách poháru za námi přišel do kabiny, ale pak oslavy netáhl. Myslím, že teď si to jízdou na traktoru v Olomouci vynahradil,“ vzpomíná pro iDNES.cz Navrátilův dlouholetý spoluhráč ze Slovácka Stanislav Hofmann, momentálně hráč zmiňované Zbrojovky. „Jo, bylo by to krásné, ještě si spolu kopnout. Ale podepsal v Olomouci novou smlouvu, takže se to asi nestane,“ zasní se taktéž 35letý hráč.
Malej, ale hlučnej. A taky šikovnej
Navrátil odehrál většinu ligových zápasů v dresu Sigmy. Od svého debutu v roce 2009 proti Bohemians má na kontě za hanácký celek 249 ligových startů. Příští mač ho tak čeká další významné jubileum!
Dalších 146 startů posbíral právě ve Slovácku, zbylých deset zápasů odehrál v Liberci, kde si zahrál i základní skupinu Evropské ligy. Teď si rodák z Troubek splnil sen, když se do Evropy dostal i se svým mateřským klubem.
Návrat ze Slovácka, kam odešel ze Sigmy v roce 2016, se tak vyvedl. A to nejen kvůli pohárům. Když fotbalovou reprezentaci v roce 2022 zkosil covid, Navrátil dostal nominaci. Poprvé – a hned dvakrát – tak v kariéře navlékl dres seniorské reprezentace.
„Tím jsem si splnil jeden ze svých fotbalových snů. Navíc to vyšlo tak, že se hrálo doma v Olomouci. Neuvěřitelné. Absolutně jsem nedoufal, že by taková šance mohla v mém věku ještě přijít,“ svěřil se iDNES.cz tehdy Navrátil.
|
Olomoucký Navrátil: Čísla už neřeším, úkol je dostat diváky na stadion
Fotbaloví kritici mu často vyčítali, že na pozici křídelníka má nevýrazná čísla. Je pravda, že góly a asistence nikdy jeho kariéru nezdobily. Ale když bylo potřeba, uměl za to vzít. Vzpomínáte, jak v roce 2023 vstřelil Karviné gól z půlky hřiště?
„Předtím zahodil velkou šanci a pak dal gól z půlky. Říkal jsem si: Honzíku, to jsi zase celý ty! On tady dlouhodobě čelí kritice, neprosazuje se, nemá čísla,“ konstatoval Václav Jílek, bývalý trenér Sigmy. Přesto patřil pod Jílkem, Janotkou i Svědíkem k základním kamenům týmu. Trenéři oceňovali jeho bojovnost. Vypustil vůbec někdy souboj?
„Určitě i trenér Svědík to viděl tak, že byl na hřišti velice zodpovědný a vždy makal poctivě i dozadu. Ale od nás to v kabině občas trochu schytával, že nedává góly,“ směje se Hofmann. „Ale my i fanoušci jsme mu to vždy odpustili právě pro to, jak dřel za ostatní,“ přidává.
„Že to schytával trochu? Když dal gól, říkali jsme, že nás čeká konec světa,“ chechtá se další bývalý Navrátilův spoluhráč a dodnes jeho dobrý kamarád Patrik Šimko.
Dohromady má Navrátil v lize za 405 zápasů 42 gólů a 31 asistencí. „Já už na čísla moc nejsem. Když se vyhrává, je jedno, kdo dává góly,“ poznamenal křídelník Sigmy.
Je ovšem impozantní, jak se i ve 35 letech dokáže udržet ve formě. A ve sprinterských soubojích stíhat i leckdy o patnáct let mladší hochy. Dlouhá zranění se mu vyhýbala. „Na to potřebujete i trochu štěstí, ale tím, jak byl poctivý, mu to fotbal vrátil,“ zamýšlí se Šimko, aktuálně kapitán slovenského Prešova, nad fotbalovou dlouholetostí svého kamaráda.
Zda za tím stojí i poctivá regenerace? „Nevím, co můžu prásknout,“ směje se Šimko, „ale řekl bych, že v kabině Slovácka jsme byli s Honzou největší gurmáni. Žebírka, ty jsme milovali! Jednou jsme jeli spolu na dovolenou a on koupil několik kilo žeber z podniku, kam jsme chodili. Jedli jsme je celý týden!“ popisuje Šimko zážitek se svým kamarádem.
„Honza byl vždy slyšet. Musím říct, že na to, jak je malej, tak byl dost hlučnej. A šikovnej!“ zubí se Hofmann. „Oslavy s ním byly vždy sranda, je podobný typ jak Milan Petržela. Charakterem i somatotypem. Obvykle se projevoval srandičkami.“
A když se něco nepovedlo? „Spíš se uzavřel a nadával sám sobě. Neměl to tak, že by někoho fénoval. Ale na tréninku mu někdy uměly vytéct nervy, dokázal do někoho zajet, aby se to probudilo. Bral trénink podobně jak zápas. Je poctivec, vždy makal na sto procent, uměl trénink i utkání strhnout na dobrou stranu,“ vykresluje Hofmann.
Pět set startů? Může překonat Petrželu
„To řekl Hofi správně. Na to, jak je malej, tak slyšet byl vždycky dost. Na naše společné časy rád vzpomínám. Jó, o Honzovi bych mohl napsat knihu, bohužel pro vás by asi nebyla publikovatelná,“ dodává Šimko.
Překoná Navrátil jubileum 250 zápasů v Sigmě už příští víkend na půdě Liberce? V sobotu proti Dukle (2:2) zůstal pouze na lavičce. „Máme široký kádr, každý chce hrát, každý se chce ukázat. A každý musí na hřišti nechat všechno,“ ví Navrátil.
V Sigmě se neztrácí ani po velkých letních nákupech. Další metou je pětistovka. „Věřím, že jí může dosáhnout, určitě na to má. A třeba překonat i Petrželův rekord. Teď se Sigmou podepsal smlouvu, takže pokud mu vydrží zdraví, proč by se na tu metu nemohl dostat? Honzo, moc ti to přeju!“ fandí Šimko.
|
Milánku, jsi vážně borec! Petržela na metě 500. Jak dlouho ještě vydrží?
Milan Petržela se před dvěma roky stal prvním hráčem v historii, který v české lize protrhl hranici pěti set odehraných zápasů. Aktuálně má fotbalista Slovácka ve svých 42 letech na kontě 531 prvoligových startů.
Šimko bude fandit i tomu, aby Navrátil přidal svůj 43. ligový gól. „Naposledy dal gól někdy v únoru. Doklepl balón do prázdné brány. Zrovna jsem se díval, hned jsem mu psal zprávu: To byla panečku rána!“ uzavírá Šimko.