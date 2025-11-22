Chance Liga 2025/2026

Regenerace? Žebírka! Navrátil byl blízko Zbrojovce, stále ale láme rekordy v Sigmě

Václav Havlíček
  17:50
I v pětatřiceti má pořád co nabídnout. Jak v kabině, tak na hřišti. Jan Navrátil kroutí v první fotbalové lize už šestnáctou sezonu, pořád ale patří mezi důležité články olomoucké Sigmy. Před pár týdny dokráčel k nádherné metě – v lize už odkopal více než čtyři sta zápasů. To si jen tak někdo říct nemůže.
Jan Navrátil slaví letošní triumf Sigmy v MOL Cupu.

Jan Navrátil slaví letošní triumf Sigmy v MOL Cupu. | foto: ČTK

Jan Navrátil s kapitánskou páskou oslavuje se spoluhráči svoji branku v...
Olomoučtí hráči slaví zisk poháru proti Spartě.
Čeští fotbalisté se radují z gólu, který Faerským ostrovům vstřelil Mojmír...
Olomoučtí fotbalisté se radují z gólu, který vstřelil Jan Navrátil (vlevo).
18 fotografií

Aby toho nebylo málo, Navrátil se svojí Sigmou, kde fotbalově vyrostl, letos sbírá starty i v Konferenční lize.

K dokonalosti tak schází už jen evropský gól!

„Chci hrát každý zápas, ale abych si ještě dával nějakou metu? To už asi ne,“ povídá Navrátil. V dosud jediném domácím zápase KL nastoupil olomoucký odchovanec proti Rakówu dokonce jako kapitán. „Na tom nelpím. Jsem vděčný, že se Sigmou můžu v Evropě hrát. Na hřišti je víc lídrů, není to jen o pásce.“

Jako kapitán nastoupil Jan Navrátil do zápasu Konferenční ligy Sigmy s polským Rakówem.

Právě motivace evropských pohárů a překonání mety čtyř set ligových zápasů byly hlavní důvody, proč Navrátil na jaře nevyslyšel vábení druholigové Zbrojovky, ale zůstal věrný klubu, který ho pro velký fotbal vychoval.

Smlouva v Brně už byla před podpisem. Trenér Martin Svědík, který Navrátila vedl dlouhá léta ve Slovácku, o šikovného a poctivého křídelníka tuze stál. Navrátil se ale nakonec rozhodl: Chci zůstat doma. S Olomoucí podepsal novou smlouvu, která ho na Hané udrží až do roku 2027.

„Honza Navrátil je pro nás stále mimořádně platný. Možná nemá taková ofenzivní čísla, ale vždycky se můžeme spolehnout na jeho pracovitost a poctivost. Je to neúnavný dříč a příkladný profík, který svými zkušenostmi pomáhá i ostatním klukům nejen na hřišti, ale i v kabině,“ ocenil Navrátilův přínos také Tomáš Janotka, trenér Olomouce.

„Metu 400 ligových zápasů si Honza za oddanost fotbalu určitě zaslouží a je naprosto úžasná,“ dodal Navrátilův někdejší spoluhráč. Jako hráči vybojovali Janotka s Navrátilem v roce 2012 historicky první trofej pro Sigmu, když zvedli nad hlavu trofej pro vítěze Českého poháru.

Olomouc jásá, po finálové výhře nad Spartou se díky domácímu poháru dostala do pohárové Evropy. (2012)

Olomoučtí hráči slaví zisk poháru proti Spartě.

Navrátil tuto soutěž vyhrál celkem třikrát. Kromě letošního úspěchu v dresu Sigmy má na kontě i vítězství se Slováckem, třebaže v polovině sezony 2021/22, kdy Slovácko tuzemský pohár opanovalo, se po pěti letech v Uherském Hradišti vrátil zpátky do Olomouce.

„Při oslavách poháru za námi přišel do kabiny, ale pak oslavy netáhl. Myslím, že teď si to jízdou na traktoru v Olomouci vynahradil,“ vzpomíná pro iDNES.cz Navrátilův dlouholetý spoluhráč ze Slovácka Stanislav Hofmann, momentálně hráč zmiňované Zbrojovky. „Jo, bylo by to krásné, ještě si spolu kopnout. Ale podepsal v Olomouci novou smlouvu, takže se to asi nestane,“ zasní se taktéž 35letý hráč.

Malej, ale hlučnej. A taky šikovnej

Navrátil odehrál většinu ligových zápasů v dresu Sigmy. Od svého debutu v roce 2009 proti Bohemians má na kontě za hanácký celek 249 ligových startů. Příští mač ho tak čeká další významné jubileum!

Dalších 146 startů posbíral právě ve Slovácku, zbylých deset zápasů odehrál v Liberci, kde si zahrál i základní skupinu Evropské ligy. Teď si rodák z Troubek splnil sen, když se do Evropy dostal i se svým mateřským klubem.

Olomoucký záložník Jan Navrátil (vlevo) si kryje míč před teplickým středopolařem Ladislavem Krejčím. Souboji přihlíží ještě domácí Filip Slavíček.

Návrat ze Slovácka, kam odešel ze Sigmy v roce 2016, se tak vyvedl. A to nejen kvůli pohárům. Když fotbalovou reprezentaci v roce 2022 zkosil covid, Navrátil dostal nominaci. Poprvé – a hned dvakrát – tak v kariéře navlékl dres seniorské reprezentace.

„Tím jsem si splnil jeden ze svých fotbalových snů. Navíc to vyšlo tak, že se hrálo doma v Olomouci. Neuvěřitelné. Absolutně jsem nedoufal, že by taková šance mohla v mém věku ještě přijít,“ svěřil se iDNES.cz tehdy Navrátil.

Olomoucký Navrátil: Čísla už neřeším, úkol je dostat diváky na stadion

Fotbaloví kritici mu často vyčítali, že na pozici křídelníka má nevýrazná čísla. Je pravda, že góly a asistence nikdy jeho kariéru nezdobily. Ale když bylo potřeba, uměl za to vzít. Vzpomínáte, jak v roce 2023 vstřelil Karviné gól z půlky hřiště?

„Předtím zahodil velkou šanci a pak dal gól z půlky. Říkal jsem si: Honzíku, to jsi zase celý ty! On tady dlouhodobě čelí kritice, neprosazuje se, nemá čísla,“ konstatoval Václav Jílek, bývalý trenér Sigmy. Přesto patřil pod Jílkem, Janotkou i Svědíkem k základním kamenům týmu. Trenéři oceňovali jeho bojovnost. Vypustil vůbec někdy souboj?

Čeští fotbalisté se radují z gólu, který Faerským ostrovům vstřelil Mojmír Chytil (druhý zleva). Raduje se také Jan Navrátil (uprostřed).

„Určitě i trenér Svědík to viděl tak, že byl na hřišti velice zodpovědný a vždy makal poctivě i dozadu. Ale od nás to v kabině občas trochu schytával, že nedává góly,“ směje se Hofmann. „Ale my i fanoušci jsme mu to vždy odpustili právě pro to, jak dřel za ostatní,“ přidává.

„Že to schytával trochu? Když dal gól, říkali jsme, že nás čeká konec světa,“ chechtá se další bývalý Navrátilův spoluhráč a dodnes jeho dobrý kamarád Patrik Šimko.

Dohromady má Navrátil v lize za 405 zápasů 42 gólů a 31 asistencí. „Já už na čísla moc nejsem. Když se vyhrává, je jedno, kdo dává góly,“ poznamenal křídelník Sigmy.

Patrik Šimko (vlevo) ještě v dresu Slovácka nastoupil proti bývalému spoluhráči Janu Navrátilovi ze Sigmy.

Je ovšem impozantní, jak se i ve 35 letech dokáže udržet ve formě. A ve sprinterských soubojích stíhat i leckdy o patnáct let mladší hochy. Dlouhá zranění se mu vyhýbala. „Na to potřebujete i trochu štěstí, ale tím, jak byl poctivý, mu to fotbal vrátil,“ zamýšlí se Šimko, aktuálně kapitán slovenského Prešova, nad fotbalovou dlouholetostí svého kamaráda.

Zda za tím stojí i poctivá regenerace? „Nevím, co můžu prásknout,“ směje se Šimko, „ale řekl bych, že v kabině Slovácka jsme byli s Honzou největší gurmáni. Žebírka, ty jsme milovali! Jednou jsme jeli spolu na dovolenou a on koupil několik kilo žeber z podniku, kam jsme chodili. Jedli jsme je celý týden!“ popisuje Šimko zážitek se svým kamarádem.

„Honza byl vždy slyšet. Musím říct, že na to, jak je malej, tak byl dost hlučnej. A šikovnej!“ zubí se Hofmann. „Oslavy s ním byly vždy sranda, je podobný typ jak Milan Petržela. Charakterem i somatotypem. Obvykle se projevoval srandičkami.“

Stanislav Hofmann ze Zbrojovky (v pruhovaném) hlavičkuje přes Arťoma Besedina z Artisu v brněnském derby. (srpen 2025)

A když se něco nepovedlo? „Spíš se uzavřel a nadával sám sobě. Neměl to tak, že by někoho fénoval. Ale na tréninku mu někdy uměly vytéct nervy, dokázal do někoho zajet, aby se to probudilo. Bral trénink podobně jak zápas. Je poctivec, vždy makal na sto procent, uměl trénink i utkání strhnout na dobrou stranu,“ vykresluje Hofmann.

Pět set startů? Může překonat Petrželu

„To řekl Hofi správně. Na to, jak je malej, tak slyšet byl vždycky dost. Na naše společné časy rád vzpomínám. Jó, o Honzovi bych mohl napsat knihu, bohužel pro vás by asi nebyla publikovatelná,“ dodává Šimko.

Překoná Navrátil jubileum 250 zápasů v Sigmě už příští víkend na půdě Liberce? V sobotu proti Dukle (2:2) zůstal pouze na lavičce. „Máme široký kádr, každý chce hrát, každý se chce ukázat. A každý musí na hřišti nechat všechno,“ ví Navrátil.

V Sigmě se neztrácí ani po velkých letních nákupech. Další metou je pětistovka. „Věřím, že jí může dosáhnout, určitě na to má. A třeba překonat i Petrželův rekord. Teď se Sigmou podepsal smlouvu, takže pokud mu vydrží zdraví, proč by se na tu metu nemohl dostat? Honzo, moc ti to přeju!“ fandí Šimko.

Milánku, jsi vážně borec! Petržela na metě 500. Jak dlouho ještě vydrží?

Milan Petržela se před dvěma roky stal prvním hráčem v historii, který v české lize protrhl hranici pěti set odehraných zápasů. Aktuálně má fotbalista Slovácka ve svých 42 letech na kontě 531 prvoligových startů.

Šimko bude fandit i tomu, aby Navrátil přidal svůj 43. ligový gól. „Naposledy dal gól někdy v únoru. Doklepl balón do prázdné brány. Zrovna jsem se díval, hned jsem mu psal zprávu: To byla panečku rána!“ uzavírá Šimko.

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

ONLINE: Slavia - Bohemians 0:0, do sestavy se vrací Bořil, hrají i Provod se Zimou

Sledujeme online
Lukáš Provod ze Slavie střílí gól proti Bohemians.

Slávističtí fotbalisté se po odpoledním vítězství Sparty v Mladé Boleslavi opět mohou vrátit na první příčku tabulky. Mají k tomu příležitost v domácím utkání proti Bohemians. Duel dvou týmů z jedné...

22. listopadu 2025  17:25,  aktualizováno  18:09

Dukla - Sigma Olomouc 2:2, hosté museli dvakrát dotahovat, bod vystřelil Vašulín

Olomoucký útočník Daniel Vašulín si dělá prostor v souboji s Erikem Hunalem z...

Fotbalisté olomoucké Sigmy nepotvrdili vydařenou formu z posledních týdnů, v 16. kole Chance Ligy pouze remizovali na pražské Dukle 2:2. Za domácí se dvakrát trefil Čermák, na straně Hanáků se...

22. listopadu 2025  14:41,  aktualizováno  18:08

ONLINE: West Ham promarnil náskok, Wolverhampton i Liverpool se dál trápí

Sledujeme online
Obránce Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu v šanci míjí bránu Deana Hendersona z...

Fotbalisté West Hamu, za které od 52. minuty nastoupil Tomáš Souček, promarnili ve 12. kole anglické ligy dvougólový náskok na půdě Bournemouthu, se kterým remizovali 2:2. Slavit nemůže ani Ladislav...

22. listopadu 2025  13:20,  aktualizováno  17:58

Teplice - Ostrava 1:0, z penalty rozhodl Bílek, kouč Galásek je pořád nulový

Teplický Michal Bílek slaví gól z penalty vedle překonaného brankáře Dominika...

Fotbalisté Baníku Ostrava po příchodu nového trenéra Tomáše Galáska prohráli v lize popáté za sebou a ještě nedali gól. V 16. kole Chance Ligy neuspěli ani v Teplicích, podlehli 0:1 a jsou přikováni...

22. listopadu 2025,  aktualizováno  17:53

Pardubice - Liberec 0:4, hosté potvrdili skvělou formu další jasnou výhrou

Liberecký útočník Lukáš Mašek se raduje z gólu.

Liberečtí fotbalisté potvrdili po dvou přesvědčivých výhrách vydařené období dalším triumfem, v 16. kole Chance Ligy zvítězili v Pardubicích jednoznačně 4:0. Trefy hostů obstarali Soliu, Dulay, Mašek...

22. listopadu 2025  14:43,  aktualizováno  17:39

Ml. Boleslav - Sparta 1:2, první výhra venku od konce září. Haraslín má gól i asistenci

Sparťanští fotbalisté se radují z proměněné penalty Lukáše Haraslína.

Sparťanští fotbalisté zvládli neoblíbený zápas po reprezentační přestávce a minimálně na pár hodin se vracejí do čela Chance Ligy. V šestnáctém kole zvítězili v Mladé Boleslavi 2:1 a na vedoucí...

22. listopadu 2025  16:57

Priskeho syn je králem střelců a nejlepším útočníkem švédské ligy. Kam se posune?

Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Když v posledních týdnech nemůže být šťastný z výkonů svých svěřenců z fotbalové Sparty, mohl mít trenér Brian Priske radost aspoň jako otec. Jeho syn August, který působí v Djurgardenu, byl v týdnu...

22. listopadu 2025  16:17

Kdybych měl dva životy, oba dva ti dám... Slavia představila novou hymnu

ZASE NA STADIONU. Po uvolnění opatření mohlo do Edenu na duel Slavie s...

Fotbalová Slavia má novou klubovou hymnu. Od slávistů pro slávisty. Její příprava trvala tři roky a vůbec poprvé zazní v Edenu před výkopem vršovického derby proti Bohemians 1905, které se hraje v...

22. listopadu 2025  12:22

Dárek k velké stovce? Další rozšíření MS. Jihoameričané sní o turnaji pro 64 zemí

Znovuzvolený předseda FIFA Gianni Infantino na kongresu ve rwandském Kigali.

Historicky první šampionát s 48 účastníky vypukne až příští rok v červnu, od zítřka přesně za 200 dnů. Přesto už se několik týdnů v zákulisí peče návrh, podle kterého by mělo fotbalové mistrovství...

22. listopadu 2025  10:15

Napětí v Mostě. Hádky na zastupitelstvu města. Kdo bude řídit fotbalový klub?

Vladimír Wagner, předseda OFS Most a zástupce Souše, mluví na čtvrtečním...

Ve fotbalovém Baníku Most-Souš to vře. Na posledním jednání mosteckého zastupitelstva se řešila i budoucnost klubu, pátého celku třetí ligy. Spojení mezi Mostem a Baníkem Souš, které trvá od roku...

22. listopadu 2025  10:09

Sever nedáme, vzkázala Sigma Spartě. Dva tábory ho dostaly, my ne, diví se Pražané

Choreo sparťanských fanoušků během utkání v Olomouci

Fanoušci napříč republikou ji nazývají „mušlí,“ místní fandové toto označení nesnáší. Severní tribuna Androva stadionu v Olomouci patří mezi ikonická místa v kolonce českých fotbalových stadionů, je...

21. listopadu 2025  17:37

