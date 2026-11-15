Zhroutil se mi svět, hnaly mě děti. Navrátil o zranění i Sigmě: Mladí chtějí z klubu pryč

Pokud byste ho označili za olomouckou legendu, začne se ošívat, že se tak necítí, jenže fakta hovoří jasně: Sigma získala v historii tři trofeje, Navrátil byl ve všech finálových zápasech v základní sestavě. A tak se mohl radovat z vítězství v Českém poháru (2012, 2025) i superpoháru (2012).
Po středečním postupu Artisu přes Jablonec do historicky prvního čtvrtfinále v klubové historii se může stát, že by MOL Cup na jaře ovládl už počtvrté. Protože jednou slavil i se Slováckem. To by byl unikátní počin. „Ha! K tomu je ještě dlouhá cesta. Ale bylo by to krásné,“ povídá 36letý rodák z Troubek na Přerovsku.
Jak teď prožíváte zápasy Artisu?
Je to hrozné! (usměje se) Klukům jsem postup přes Jablonec moc přál, podle mě hráli nejlepší zápas od doby, co jsou v lize. Byli dominantní, už o poločase mohli vést o tři branky. Fakt dobrý výkon! Ke konci jsem byl hrozně nervózní. Glossoa dostal červenou, byť nevím, jestli to bylo úplně na vyloučení. Ano, do soupeře naletěl, ale bylo to sporné. Už ani nevím, jaký zákrok se dnes považuje a nepovažuje na červenou kartu. Navíc to bylo o gól, takže to bylo nekonečné. Ale pak, když jsem viděl ty emoce v šatně… Mrzelo mě, že toho nejsem součástí jako hráč, kdy si to užijete ještě o něco víc. Po dlouhé době jsem domů odjížděl nadšený z fotbalu, byl jsem spokojený.
Stačilo jedno povolení koncentrace a je z toho takové zranění. Vlastně si ani moc nepamatuju, jak se to stalo.