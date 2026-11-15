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Zhroutil se mi svět, hnaly mě děti. Navrátil o zranění i Sigmě: Mladí chtějí z klubu pryč

Václav Havlíček
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Jan Sedlák (vlevo) a Jan Navrátil, fotbalisté brněnského Artisu, se radují v utkání proti Táborsku. | foto: ČTK

Ve vesnici nedaleko Olomouce učí malé děti hrát fotbal. Po vleklém zranění kolene je to teď ideální rozptýlení. „Když jste sám v tréninkovém zápřahu, nemáte tolik času. Teď si tréninky pro děti můžu dopředu nachystat, je to sice na vesnici, ale když vidíte ten progres, jaký děti dělají, baví vás to čím dál víc,“ popisuje Jan Navrátil, křídelník brněnského Artisu, který během své kariéry největší stopu zanechal na Slovácku a v Sigmě.

Pokud byste ho označili za olomouckou legendu, začne se ošívat, že se tak necítí, jenže fakta hovoří jasně: Sigma získala v historii tři trofeje, Navrátil byl ve všech finálových zápasech v základní sestavě. A tak se mohl radovat z vítězství v Českém poháru (2012, 2025) i superpoháru (2012).

Po středečním postupu Artisu přes Jablonec do historicky prvního čtvrtfinále v klubové historii se může stát, že by MOL Cup na jaře ovládl už počtvrté. Protože jednou slavil i se Slováckem. To by byl unikátní počin. „Ha! K tomu je ještě dlouhá cesta. Ale bylo by to krásné,“ povídá 36letý rodák z Troubek na Přerovsku.

Jak teď prožíváte zápasy Artisu?
Je to hrozné! (usměje se) Klukům jsem postup přes Jablonec moc přál, podle mě hráli nejlepší zápas od doby, co jsou v lize. Byli dominantní, už o poločase mohli vést o tři branky. Fakt dobrý výkon! Ke konci jsem byl hrozně nervózní. Glossoa dostal červenou, byť nevím, jestli to bylo úplně na vyloučení. Ano, do soupeře naletěl, ale bylo to sporné. Už ani nevím, jaký zákrok se dnes považuje a nepovažuje na červenou kartu. Navíc to bylo o gól, takže to bylo nekonečné. Ale pak, když jsem viděl ty emoce v šatně… Mrzelo mě, že toho nejsem součástí jako hráč, kdy si to užijete ještě o něco víc. Po dlouhé době jsem domů odjížděl nadšený z fotbalu, byl jsem spokojený.

Stačilo jedno povolení koncentrace a je z toho takové zranění. Vlastně si ani moc nepamatuju, jak se to stalo.

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1. SK Slavia PrahaSlavia 14 10 4 0 36:8 34
2. FC Slovan LiberecLiberec 13 8 2 3 16:8 26
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 7 4 3 22:15 25
4. AC Sparta PrahaSparta 14 7 3 4 26:14 24
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 7 3 4 22:20 24
6. FK TepliceTeplice 14 6 3 5 22:22 21
7. FK JablonecJablonec 14 6 3 5 16:18 21
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 5 5 4 29:22 20
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 5 5 4 15:15 20
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 14 6 2 6 17:22 20
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 3 6 17:18 18
12. FK PardubicePardubice 14 5 2 7 19:20 17
13. FC Baník OstravaOstrava 13 4 2 7 10:23 14
14. SK Artis BrnoArtis Brno 14 2 4 8 15:28 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 14 2 4 8 13:26 10
16. FC ZlínZlín 14 0 3 11 11:27 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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