Moje povaha moc buřičská není, říká karvinský záložník Moravec

„Všechny zápasy jsou pro nás důležité, ale ten s Duklou bude mimořádný. Musíme se pořádně připravit, abychom ho zvládli. Nic jiného nám nezbývá. Na hřišti to za nás nikdo jiný neodehraje,“ prohlásil jednatřicetiletý karvinský záložník Jan Moravec.

Stejně jako jeho spoluhráči věří, že příchod trenéra Straky bude tím potřebným impulzem, aby mužstvo zabralo.

Hodně důležitý byl i minulý duel s Bohemians, který jste nezvládli a prohráli doma 0:3. Co se stalo?

První půle byla špatná. Za celou kariéru se mi nestalo, abych poločas prohrál o tři góly. Lidé byli pochopitelně naštvaní. Pak už šlo jen o to, abychom utkání nějak dohráli. Už jsme neměli na to stav otočit. To bychom museli mít sakra štěstí.

Hráči soupeře byli v pokutovém území často sami. Co s tím?

Víme, že máme vykrývat prostor před Berkym (brankářem Berkovcem). Máme tři stopery, a osmnáctiletý Koubek hlavičkuje sám. Něco je špatně.

A navíc to bylo už ve třetí minutě. Tak brzo jste dostali gól ve druhém zápase za sebou. Proč?

Přitom jsme si říkali, že se nám to nesmí stát. Celý týden jsme se připravovali, abychom udrželi čisté konto, a hned jsme dostali takový gól. Může to být nekoncentrovaností, ale na utkání jsme šli dostatečně nažhavení.

Vyhráli jste jediné utkání z minulých patnácti kol.

Je to špatné. Ze tří minulých domácích zápasů máme jen dva body, a přitom jsme u nás soupeře vždy válcovali.

Jak z toho ven?

Musíme se odrazit od nuly, makat na sto procent jako tým. Vždyť čisté konto jsme neudrželi už půl roku (čtrnáct zápasů – pozn. red.). Pokaždé dostaneme gól. Věřím, že za bezbrankového stavu bychom nějakou branku vstřelili.

Jenže minule proti Bohemians jste neměli ani žádnou šanci.

Když od samého začátku prohráváte, tak vám to nejde. A když dostanete druhý gól, je to křeč. A po tom třetím bylo vše obzvlášť těžké.

Když nezvládnete utkání s Duklou, budete poslední. Neděsí vás to?

Nesmíme si to připouštět. Na Dukle se musíme odpíchnout od nuly vzadu, bezchybně bránit a věřím, že dopředu se nám něco povede. I remíza by byla dobrá.

Bude pro vás ve zbývající části sezony nejdůležitější vyhnout se poslednímu místu a tím přímému sestupu?

Zápasů je ještě dost. Máme před sebou i hratelné soupeře, ale to si říkáme od Opavy. Ten zápas, stejně jako s Teplicemi, jsme měli zvládnout. Bude to boj do posledního kola.

Není problém i v tom, že se karvinský kádr co půl roku hodně mění?

V zimě přišlo šest nových hráčů. Jsou to dobří fotbalisti, nejsou nijak namistrovaní. Hrají, bojují, ale je fakt, že obměna je velká. Asi to je znát na našem herním projevu, že si sestava ještě nesedla. Musíme to však společně zvládnout.

Nechybí vám v sestavě buřič jako stoper Pavel Dreksa, který se dává dohromady po zranění?

Dreksič je zraněný už déle. Nevím, jak to s ním bude, trénuje s námi tři neděle. Uvidíme, kdy naskočí, ale chybí nám takový nějaký hajzlík, který ostatní vyhecuje k lepšímu výkonu, takový lídr kabiny. My starší hráči se sice snažíme, ale moc nám to nejde. Moje povaha na to ani moc není.