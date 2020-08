Česko-slovenská kabina? Mám takové prostředí raději, říká brněnský Moravec

Před půl rokem, kdy testy ve slezském klubu plnil naposled, skončil mezi prvními třemi. Už léta má přezdívku Zip podle rychlé mouchy z komiksového seriálu Rychlá rota. A právě rychlost byla jednou z devíz, na něž vsadila Zbrojovka Brno, když ho do svého kádru pro návrat do první ligy lákala.



Dáváte si speciální trénink, aby vám rychlost zůstala?

Bývalo to lepší, to zastírat nebudu. Věk nezastavíte. Snažím se ale pořád – ne sprintovat nebo běhat víc na tréninku, ale po třicítce jsem se začal víc starat o svoje tělo. Ono vám všechno řekne. Začal jsem se víc protahovat, regenerovat, dbát na stravu. Díky tomu o sobě můžu říct, že jsem pořád ještě rychlý.

Měříte si, za kolik uběhnete šedesátku nebo stovku?

Sám ne, ale na testech v Karviné to byly sprinty, tuším, na 40 metrů. Byl jsem zvědavý, jestli stačím mladým klukům, a jelikož jsem se umístnil mezi prvními třemi, tak asi stačím.

Pořád se vám říká Zip?

Tahle přezdívka mi asi zůstane napořád. (úsměv) Dal mi ji kamarád od nás z vesnice od Svitav, ze které pocházím. Jednou mi řekl Zipe podle takové té malé mouchy z Rychlé roty, chytlo se to a jako Zipa mě znají všichni.

Dohrávané jaro se zhuštěným programem jste přežil dobře?

Po pátém, nebo šestém kole jsem se zranil, přivodil jsem si trhlinu v lýtku. Ostatní kluci to měli náročnější, já jsem nějakou dobu stál. Myslím tím kluky v Karviné a předpokládám, že i ve Zbrojovce, ti to měli podobné. Pauza po sezoně byla určitě potřeba, aspoň čtrnáct dní, aby člověk důkladně zregeneroval a připravil se.

Vám se to povedlo?

Já jsem zregeneroval dobře. Po pauze na doléčení lýtka jsme měli ještě na konci ligového ročníku týden dalšího volna. Už bych zase hrál ligu. (úsměv)

V sobotu na to vletíte. Počítá s vámi brněnský trenér Machálek na levou stranu obrany?

Je to na něm. Řekl jsem mu, že můžu hrát v obraně i v záloze. Co jsem do Brna přišel, tak jsem to odehrál v obraně, a to z obou stran.

Na rozjezd máte doma Spartu. Parádní začátek, co říkáte?

Je to jeden z nejtěžších protivníků. Hned po 1. kole uvidíme, jak na tom jsme. Akorát mě mrzí, že se na stadion nedostanou všichni fanoušci. Kdyby byla možná plná kapacita 10 tisíc diváků, tak si myslím, že by aji tak bylo vyprodáno. Hlad po fotbale v Brně je. Hodně mě představa poloprázdných tribun mrzí, protože plný dům by nás ještě víc motivoval. My budeme motivovaní aji tak, ale mohli jsme být ještě nebezpečnější.

Jde Zbrojovka do ligy připravená na vyšší tempo?

Kluci jsou super, všechno funguje, jak má. Přáteláky jsme zvládli, až na prohru s Líšní. Mám z toho dobrý pocit.

Trenér Machálek si posteskl, že jste byli v zápasech horším mužstvem. Cítíte to podobně?

V generálce ve Zlíně byli domácí lepší v prvním poločase a mohli nám dát víc než jeden gól. Naštěstí jsme to nějak ubránili. Ve druhém poločase jsme byli lepší my, zasloužili jsme si vyhrát. Samozřejmě ale z druhé ligy do první je strašně velký skok. Musíme oproti druhé lize máknout dvakrát tolik. Brněnští kluci toho v první lize vesměs moc neodehráli, ale jsou moc šikovní. Když si na ligu zvyknou a všechno si sedne, mohli bychom být dobrý mančaft.

Vy jste první ligu do začátku léta hrál. Je do ní z druhé ligy tak velký skok, jak se říká?

Možná se to lidem ani nezdá, ale je to fakt velký rozdíl. Ve všem. V rychlosti určitě, možná ne tolik v agresivitě, protože druhá liga je soubojová. Jinak se to ale nedá srovnat. Já si myslím, že připraveni jsme. Prvních pár kol ukáže.

Čím tento rozdíl hodláte eliminovat?

Co jsem v Brně já a jak jsem kluky poznal, jsme hodně dobří dopředu. Máme tam šikovné kluky, dobré ve hře jeden na jednoho. Tam budeme nebezpeční. Musíme akorát zlepšit obrannou fázi, kde jsme dostávali dost gólů. Jenom zápas s Olomoucí jsme odehráli s nulou vzadu, to je málo. Chce to zlepšit obranu a mohlo by to šlapat.

Jaké je z vaší zkušenosti hraní za prvoligového nováčka?

V Karviné jsem to poznal, přišel jsem tam do druhé ligy a vykopali jsme postup. Určitě je v tom hodně euforie, kluci jsou hladoví. Vědí dobře, že první liga je sledovanější. Většinou to platí tak, že první sezona je pro nováčka dobrá, my jsme s Karvinou skončili na 10. místě. Chtěli jsme se v poklidu zachránit, což se nám šest sedm kol před koncem podařilo a mohli jsme hrát v klidu. Doufám, že to tak bude aji ve Zbrojovce.

Používáte slůvko „aji“ z brněnského dialektu. Rychle se přizpůsobujete prostředí, v němž hrajete?

Pocházím z vesnice od Svitav, mám to blízko na českou i moravskou stranu. Když jsem hrál za Bohemians, mluvil jsem pražským dialektem, v Karviné jsem se domluvil polsky a teď si zvykám na Brno. (úsměv) Můžu vám říct, že kdyby se potkali Karviňák a Brňák a oba mluvili svým nářečím, tak si toho moc neřeknou, nebo by si moc nerozuměli.

Jak se tvoří parta v šatně v koronavirové době? Předpokládám, že nějaké velké večeře s dáváním zápisného v současné době nehrozí.

Kolektiv v Brně je super. Hlavně je dobré, že jsou v mužstvu samí čeští a slovenští hráči, to beru jako jedno a to samé. Rozumíme si. V Karviné bylo snad 14 národností, velký mix. Kabina nebyla úplně taková, jako když je československá.

To považujete za lepší, než když je internacionální?

Někdo je raději za mix, já mám raději československé prostředí.

Pravda je, že internacionální projekt narazil ve Spartě, a ať zůstaneme v regionu, tak Znojmo na něj doplatilo taky a dokonce sestoupilo z 2. ligy do MSFL.

Jasně, nevyplatilo se to. To samé se stalo v Karviné, naštěstí se to tam nějak na poslední chvíli zachránilo. Začalo se to tam hodně obměňovat, a ne snad, že by se v kabině vytvořily skupinky, ale parta se nevytvoří tak dobrá, když je deset domácích hráčů a zbytek cizinci ze všech koutů světa.