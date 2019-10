První poločas byl od nás šílený, ví liberecký obránce Mikula

Jak chutná gól po takové době?

Už tak dva, tři zápasy jsem si říkal, že jsem dlouho nedal gól. Jsem za to šťastný, pomohlo to alespoň bodu. Škoda, že ne ke třem.

Jak jste se dostal až na hrot?

Tentokrát jsem hrál více zprava. Podpořil jsem útok, Matěj Hybš dal skvělý centr, pak už stačilo jen nastavit hlavu. Bylo to zblízka, gólman s tím nemohl moc dělat. Myslím si, že to byla pěkná akce.

Byl ten gól důsledkem bouře v kabině po prvním poločase, který jste prohráli 0:1?

Hráli jsme šíleně. I kdybychom nedostali gól, museli jsme s tím něco udělat, už kvůli divákům. V kabině jsme si my hráči říkali, že takhle hrát nemůžeme. Pak k tomu dodal svoje i trenér a bylo vidět, že jsme tam poté vlítli a bylo to o něčem jiném. Ve druhém poločase padly rychle tři góly, bylo to mnohem lepší než první poločas svázaný taktikou. Hra se konečně trochu rozvířila.

Po vašem gólu na 1:1 soupeř ovšem hned po rozehrávce šel znovu do vedení. Co se stalo?

Tam jsme asi zaspali. Kluci z Jablonce to udělali dobře a dávali do prázdné brány. Asi jsme moc dlouho oslavovali. Naštěstí jsme pak zase dokázali skórovat.