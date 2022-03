Mikulův gól po dvou letech: Bod z Baníku bereme, nemá ho každý

„Trefil jsem se po dlouhé době. Ale hlavní je, že ten gól k něčemu byl, že máme bod. Je to práce celého týmu,“ řekl Mikula.

Jak jste celou situaci viděl?

Fryďas si míč zasekl na pravačku, čímž mi dal šanci doběhnout k brance. Poslal tam krásný balon. A i když nás tam v náběhu bylo dost, doletěl až ke mně. Udeřil jsem ho na dlouhou nohu a proklouzl do branky.

Bylo pro vás těžší dostat se před Ubonga Ekpaie, který vás bránil, anebo zakončit?

Tím, že nás tam nabíhalo hodně, bylo pro domácí těžké situaci ubránit. Běžel jsem do volného prostoru, kam přiletěl míč. Nebyl čas nad tím přemýšlet. Jen jsem věřil, že balon dobře trefím.

Ve druhém poločase jste Baník zatlačili. Nemrzí vás, že jste z toho nevytěžili více?

Když vezme zápas celkově, tak na začátku, takových patnáct minut, nás tlačili domácí. Po Almásiho gólu se hra vyrovnala a ke konci prvního poločasu jsme už byli lepší. Na to jsme navázali ve druhé půli, kdy jsme měli více ze hry i šance. Ale z Baníku bod bereme. Jen tak každý si ho neodveze.

Je váš gól cenný i pro to, že jste ho dal Janu Laštůvkovi - navíc po dvou zápasech, v nichž udržel čisté konto?

On vždy proti nám chytá výborně. Drží je. Přece jen už je v brance nějakou dobu... Něco opravdu umí. Dát mu gól není lehké.

Fandové už mohli jít do ochozů bez omezení. Jaké to bylo?

V Ostravě se nikdy nehraje lehce. Mají tady fantastické diváky. Těšili jsme se na ně, protože fotbal bez nich a s nimi je znát. Je to jiné. A my jsme tady také nějaké příznivce měli. Snažili se.