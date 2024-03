Dojatý Mejdr: Za cenu děkuju, nečekal jsem to. Je fajn, když za vámi někdo stojí

Sparta i díky Mejdrovi v neděli večer vyhrála v 26. kole v Českých Budějovicích 1:0 a uhájila první příčku v tabulce o bod před Slavií.

Osmadvacetiletý pravý wingbek se do sestavy dostal proto, že jeho konkurenti Preciado s Wiesnerem mají trest za vyloučení a resp. čtyři žluté karty.

„Trenér mi říkal, ať jsem v klidu, ať to odehraju v pohodě, ať dozadu nic nevymýšlím,“ líčil Mejdr pro O 2 TV. „Hrálo se mi dobře, těšil jsem se. Týden dva jsem tušil, že asi nastoupím a měl jsem čas se na to připravit.“

Sparťanům souboj proti poslednímu týmu ligy nevyšel herně, nejspíš i proto vynikla Mejdrova snaha, jeho aktiva, nadšení a chuť hrát.

Bylo to teprve jeho šestý zápas v lize, čtvrtý v základní sestavě. Ty tři předchozí si připsal v úvodních pěti kolech, kdy v klubu ještě nebyl Preciado, současná sparťanská jednička na pravý kraj.

Trenér Priske o Janu Mejdrovi „Myslím si, že odehrál dobrý zápas. Na šanci dlouho čekal a zasloužil si ji. V tréninku makal, ukázal silnou mentalitu a také to, že je to týmový hráč.“

Mejdr odehrál také obě utkání v předkole Ligy mistrů proti Kodani a vedl si solidně. Dvakrát nastoupil i českém poháru v Líšni a na Bohemians.

Jelikož měl malé vytížení, v lednu ho chtěl zpátky Hradec, kde se prosadil do ligy a odkud v létě 2022 do Sparty přestoupil. Ale s díky odmítl.

„Samozřejmě je hodně těžké, když nehrajete. Ale já jsem se v zimě rozhodl, že chci ve Spartě dál bojovat,“ řekl Mejdr.

„Kdo zná moji kariéru, tak ví, že jsem zažil horší situace, než bojovat o místo v nejlepším klubu v Česku,“ zdůraznil.

„Musím zmínit kabinu, spoluhráče, trenéry, jak mě všichni podporují. Je hezký, když máte někoho v zádech,“ prohlásil Mejdr.

„Víte, že v tom nejste sám. Je fajn, když vás kluci pochválí v tréninku, v zápase. Hraje se mnohem líp, věříte si.“

Za podporu se mužstvu odvděčil akcí, která přinesla vítězství. Na pravé straně předal míč Birmančevičovi a pohybem mu odtáhli protivníky.

„Hodně jsem na něj křičel, aby mi to vrátil. Měl jsem v hlavě, že to pak dám na zadní. Ale jsem rád, že to Birma vzal na sebe a propálil to. Já bych to možná nedal,“ pronesl Mejdr se smíchem.

„Za asistenci jsem rád, pomohla mi k sebevědomí. Tlak, který na sebe někdy zbytečně vyvíjím, ze mě spadl. Důležitá je výhra, protože podmínky pro fotbal tady nebyly jednoduché. Když jsme viděli, že hřiště není pokropené, tak podmínky pro naši hru nebyly ideální. Myslím si, že kdyby byl lepší trávník, tak i hra vypadá jinak,“ podotkl Mejdr.