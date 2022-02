Hradecký obránce Mejdr: Potrápit Slavii? Pokud je nějaká šance, tak teď

Přesto fotbalisté Hradce Králové vstoupí do zápasu s pražskou Slavií, tradičně jednoho z vrcholů ligové sezony, s myšlenkou, že na případné překvapení není doba zase tak nevhodná.

„Pokud je nějaká šance, kdy ji potrápit, bude to teď. Je to zápas, ve kterém můžeme víc získat než ztratit, podobně jako v domácím zápasem s Plzní. Ta byla po poháru taky nejzranitelnější. Takhle v kabině přemýšlíme,“ řekl například obránce Jan Mejdr.

K tomu Hradečtí vidí i to, že Slavia se, alespoň v ligové soutěži, zatím vyrovnává se zimními odchody záložníka Stancia a útočníka Kuchty. „Odešli jí důležití hráči a chvíli bude trvat, než se s tím srovná. Má trochu slabší sérii, ale dřív nebo později se oklepe. Chtělo by to využít dřív, než se úplně adaptuje,“ povzbuzuje Mejdr sebe i své spoluhráče.

Podle něj by hradecké mužstvo neměl svazovat ani fakt, že už tři měsíce, tedy šest zápasů, nevyhrálo, naposledy porazilo 28. listopadu poslední Karvinou. „Když se ale podíváme, s kým jsme poslední zápasy hráli, byly tam Sparta, Slovácko, Plzeň, samí těžcí soupeři. V poháru jsme ale vyhráli, takže si nemyslím, že by situace byla nějak špatná,“ poznamenal hradecký obránce.

Hradec Králové - Slavia od 15 hodin ONLINE

Fanouškům Hradce, kteří pojedou svůj tým povzbuzovat na jeho domácí hřiště v Mladé Boleslavi, v neděli nastane přece jen příznivější doba, byť jim jen o pár dnů unikne návrat k úplnému normálu. Do hlediště mladoboleslavského stadionu se totiž bude moci dostat zhruba 300 diváků, třikrát víc než v posledních měsících.

Tým si jejich podpory užil už před týdnem, kdy v Praze remizoval 0:0 s rivalem z Pardubic. Také sám Mejdr to vítá: „Byl jsem překvapený už z toho, jak velká skupina našich fanoušků se dostavila na derby, teď čekám podobně dobrou atmosféru, možná ještě lepší.“

Škoda, že úplné zrušení omezeného počtu diváků v hledišti přijde o pár dnů později, tedy poté, co v základní části ligy Hradec už bude za sebou mít domácí zápasy se všemi mužstvy velké trojky - s Plzní, Spartou a Slavií.