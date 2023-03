Liberec mi pomohl v nejtěžších chvílích, proto jsem góly neslavil, řekl Matoušek

Obě branky vstřelil chladnokrevně po krásných sólech, první předvedl z půlky hřiště, druhé po téměř devadesátimetrovém sprintu přes celý trávník. Ze svých tref měl vnitřně obrovskou radost, ale neslavil je a omluvným gestem se zvednutýma rukama to dával fanouškům Slovanu najevo.

„K Liberci mám blízký vztah, mám tu za tu dobu hrozně kamarádů a hlavně jsem lidem z klubu vděčný za to, že mi pomohli v nejtěžších chvílích, kdy jsem býval často zraněný, a vytáhli mě ze dna,“ popisoval Matoušek, který v dresu Slovanu naskočil do 55 prvoligových utkání.

Skóroval v nich jen třikrát, naposledy loni 20. února. A teď „svůj“ Slovan potopil hned dvěma zásahy najednou.

Přece jen, bylo složité neslavit?

Jelikož to byly první góly za Bohemku, tak bych samozřejmě chtěl slavit. Už před zápasem jsem byl ale přesvědčený, že kdybych náhodou gól dal, tak ho slavit nechci. Zvýšenou motivaci proti Liberci jsem ale určitě měl. Nějakých dva a půl roku jsme zažívali souboje na trénincích a teď to přišlo v zápase. A jsem rád, že se mi to takhle povedlo a i Bohemce jsem ukázal, že ty góly pořád dávat umím.

Jak moc je to důležité pro vaši psychiku?

Samozřejmě moc, trenér mi říkal, že nějaký čas budu potřebovat a děkuju mu za to, že mi dal prostor. Doufám, že bych teď v Bohemce mohl odstartovat nějakou gólovou šňůru a ty oslavy si užiju v dalších zápasech.

U prvního gólu jste dostal od libereckých obránců hodně prostoru, překvapilo vás, jak snadno jste se dostal do zakončení?

Ten první dotek dovnitř vápna, co prošel kolem Mariose Purzitidise, jsem si chtěl dát. Pak mi pomohlo trošku štěstí, protože balon se odrazil přes nohu Filipa Prebsla přímo ke mně a už jsem jenom zakončoval.

U druhé branky jste si po dlouhém sprintu přes celé hřiště ještě sebevědomě troufl na kličku brankáři. Plánoval jste ji dopředu?

Já už jsem se dobře chytil na začátku zápasu, kdy se mi povedly nějaké akce a sebevědomí mi i díky prvnímu gólu rostlo. Byl jsem dobře rozeběhnutý a pro gólmana je to pak těžké, když mu jde hráč v rychlosti do kličky. Bylo to jen o tom, aby mi to nevystihl a už tam byla prázdná brána.

Pomohlo vám, že detailně znáte obránce Liberce a využil jste tak svoji velkou zbraň – rychlost?

Možná ano, ale neřekl bych, že zrovna Liberec má pomalé stopery. Třeba Plechatý s Prebslem, jak je znám z tréninků, jsou dost rychlí, ale ty situace, které vznikly, hrály do karet spíš mně a dá se říct, že všechno v tom zápase mi vyšlo.

Předtím jste v lize naposledy skóroval před více než rokem, kdy jste za Liberec dal dva góly Boleslavi...

...to čekání bylo dlouhé, ale já mám poslední dobou ty čekací doby dlouhé pořád. Vždycky se mi povedlo dát gól a pak jsem na další trefu čekal rok, což mě občas dostávalo psychicky dolů. Teď si ale myslím, že jsem v Bohemce našel ten styl hry, který by mi měl nejvíc sedět a přesně v těch pozicích, jaké byly dneska, bych měl být silný.