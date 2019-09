Matoušek o své promarněné šanci: To asi ještě nikdo nezahodil

„Je pravda, že tam možná budu na prvním místě, protože tohle asi ještě nikdo nezahodil,“ konstatoval jedenadvacetiletý Jan Matoušek, který v jabloneckém klubu hostuje z pražské Slavie.



O co šlo? Severočeši vedli nad Baníkem 2:0. V 65. minutě rozehrál ostravský gólman Laštůvka, který byl mimo pokutové území, na hranici vápna stoperu Šindelářovi. Jeho ale lehce obral o míč Matoušek a byl pár metrů od úplně prázdné brány. Zkušený Laštůvka v tu chvíli po spoluhráčově minele jen vztekle máchl rukou a raději se otočil zády, protože nečekal nic jiného, než jasný gól. Ovšem nestalo se...

Matoušek rychle vystřelil a nepochopitelně minul levou tyč brány Ostravy. Místo toho, aby jablonečtí fotbalisté vedli už 3:0, přišlo deset minut před koncem snížení Baroše, ale konečnou výhru 2:1 v napínavém závěru uhájili.

„Mohl jsem tam vlastně jen s míčem doběhnout, ale v tu chvíli jsem si myslel, že musím střílet, protože mám protihráče u sebe. Kluci mi ale po střídání na lavičce říkali, že jsem na to měl ještě dobrých pět vteřin,“ popsal Matoušek.

„Naštěstí jsme vyhráli a můžu si z toho už dělat jenom srandu. Takhle už je to jenom můj problém, mohl jsem mít o gól víc a z pohledu toho konečného výsledku to shazuje jenom mě samotného,“ říkal Jan Matoušek.

„Kdyby se nakonec jen remizovalo, tak jsme byli všichni skleslí a srandu bychom si z toho nedělali. Když se ale vyhrálo, tak se všechno bere jinak a srandičky si od nás ještě užije,“ naznačil po vítězném zápase levý obránce Jan Krob, který dal do sítě Ostravy povedenou střelou už v 9. minutě první gól Jablonce.

„Maty (Matoušek) to chtěl asi urychlit a nevšiml si, že protihráč už rezignoval. Jinak to mohl dovést až do ‚kuchyně‘. Mohli jsme vést tři nula a utkání se mohlo dohrát v klidu.“

Narážek jabloneckých spoluhráčů na zahozenou superšanci si Matoušek užil dost hned po nedělním duelu a dalších si prý užije na srazu české reprezentační „21“, kam dorazil v pondělí. „O tom budu v Jablonci asi poslouchat ještě dost dlouho a myslím si, že mě to potká i v repre. Doufám ale, že to rychle odčiním už teď v jedenadvacítce a pak mi to tam padne i za Jablonec,“ přeje si.