Nejistota ve Slavii? Vyber si, slyšel Matoušek. Radši si zvyká v Jablonci

Minulé pondělí se hlásil jako hostující posila ze Slavie Praha do kádru fotbalistů FK Jablonec, ale do přípravy čtvrtého nejlepšího týmu uplynulého ročníku první ligy se ještě nezapojil.

Na startu letní přípravy totiž dostal útočník Jan Matoušek první týden volno, protože se po sezoně ještě zúčastnil herního kempu v Rakousku s českou reprezentací do 21 let, a aktuálně nemůže s jabloneckým týmem trénovat kvůli nemoci.

Matoušek patří k největším talentům českého fotbalu a minulá sezona pro něho byla hodně bouřlivá. Začal ji v Příbrami, kde zazářil skvělými výkony a čtyřmi góly v šesti zápasech, takže po něm ještě v srpnu sáhla pražská Slavia.

Původně ho nechala na hostování, ale už během září si ho stáhla. V nabitém kádru Pražanů se ale moc neprosazoval, proto se na jaro do Příbrami na hostování zase vrátil.

Před startem letní přípravy měl na výběr: buď se v mistrovské Slavii poprat o místo, nebo jít zase někam na hostování. A vybral si Jablonec.

„Bylo to na mně. Mohl jsem jít do přípravy se Slavií, nebo začít rovnou v Jablonci. Zvolil jsem si raději tuhle cestu, abych si tu rychle zvykl a bylo to pro mě jednodušší,“ hlásil 21letý ofenzivní talent Matoušek po příchodu do severočeského klubu.

„Ve Slavii bude vždy těžké se prosadit. Už teď je tam obrovská konkurence hráčů a bůhví, kdo ještě přijde. Slavia se chce dostat do Ligy mistrů a musel bych ukázat, že už fakt mám na ten velký evropský fotbal. Myslím, že v Jablonci spíš můžu ukázat můj potenciál a případně se pak do Slavie vrátit,“ plánuje si Matoušek, jenž dosud v první lize včetně baráže odehrál 29 utkání s lichotivou bilancí 11 branek a pěti asistencí a v mládežnických reprezentacích má za sebou 11 utkání a dva góly.

Zatímco na jaře prožíval s Příbramí psychicky náročný boj o prvoligovou záchranu do posledních vteřin, s Jabloncem ho čeká boj o nejvyšší příčky i Evropská liga. „Na jablonecký fotbal už se těším. Říkal jsem už po zápase, který jsme tady na jaře s Příbramí hráli, že jsem snad v sezoně nehrál těžší zápas než proti Jablonci. I proto jsem si ho vybral na hostování. Myslím si, že mi to tady bude sedět a chci Jablonci pomoct do skupiny Evropské ligy,“ přeje si Jan Matoušek.