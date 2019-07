Snad mi budou góly padat jako Lafatovi, přeje si jablonecký Matoušek

„Hlavně ta viróza mi vzala nejvíc sil a hodně ubrala na kondici,“ litoval 21letý ofenzivní záložník či útočník Jan Matoušek.

Minulou sezonu začal v Příbrami, kde zazářil, v září ho koupila Slavia, ale na jarní část ho poslala na hostování zpět do příbramského klubu. V létě si pak reprezentant do 21 let místo boje o místo v nabitém kádru mistra zvolil hostování v FK Jablonec.



Jak bylo těžké zvykat si zase na nové prostředí?

Zvyknout si v novém klubu, to je na tom asi to nejlehčí. Horší jsou časté změny těch míst. Příbram, Praha, Příbram a teď Jablonec, furt nějaké cestování, celkově člověk neví, co bude. Ale pak když už se usadíte v kabině, tak je to v pohodě. Kluci v Jablonci jsou fajn.

Jak byste popsal přelom mezi minulou a novou sezonou?

No, měl jsem vlastně jen dvoutýdenní pauzu. Po sezoně jsem ještě hrál s Příbramí baráž, pak bylo týdenní soustředění s jednadvacítkou v Rakousku, takže jsem do přípravy Jablonce naskočil o týden později. Jenže místo prvních tréninků jsem měl asi čtyři dny virózu. Hlavně ta mi vzala nejvíc sil a hodně ubrala na kondici.

Jak se cítíte teď před startem nové sezony?

Ze začátku to bylo v přípravě dost těžké, protože jsem doháněl to manko, doběhával jsem, co jsem zameškal a k tomu už hrál na soustředění v Rakousku i zápasy. S klukama jsem nastupoval poprvé, takže to ode mě ani herně nebylo úplně ono. Snad to půjde s přibývajícím programem zápasů jenom nahoru a budeme víc sehranější.

Po jednom z utkání vás kouč Petr Rada kritizoval, o co šlo?

Kritika by se přijímat měla, ta vás posouvá dál a dělá silnějším. Vadilo mu, že jsem byl spíš zalezlý, bál jsem se hrát a byl jsem málo v zápase. Nebylo to poprvé ani naposledy, co jsem dostal seřváno. To se stane ještě milionkrát.

V přípravných zápasech vás trenér zkoušel v záloze vlevo, vpravo i uprostřed, kde vám to nejvíc sedí?

Mně je to v podstatě jedno, protože na všech těchto místech jsem v minulosti nějakou dobu hrával, ale kdybych si mohl vybrat, tak mi asi nejvíc vyhovuje ten střed zálohy na pozici podhrotového hráče.

V Jablonci budete mít dres s číslem 21, který tady nosil kanonýr a ikona klubu David Lafata. Vybral jste si ho záměrně?

Na to jsem, popravdě, vůbec nemyslel. Měl jsem na výběr z několika čísel, nejvíc se mi líbila ta dvacet jednička a hned jsem po ní sáhl. Davida Lafatu mi ale připomněli někteří kluci a dělali si ze mě srandu, že jsem teď tedy nový Lafata. Můžu jenom doufat, že mi snad ty góly budou padat podobně jako jemu.

S Jabloncem začnete ligu doma s Bohemians, jak vnímáte takového soupeře na úvod?

Někomu se možná proti Bohemce hraje špatně, ale u mě je to přesně naopak. V minulé sezoně jsem proti ní hrál dva zápasy, oba jsme jasně vyhráli a mám s ní bilanci tři góly a jednu asistenci. Takže pro mě jsou Bohemians oblíbeným soupeřem. Nevím, jestli tak budou hrát zase, ale jejich styl na tři stopery mi vyhovoval. Tak uvidíme, jestli to potvrdím, pokud budu hrát.