Jablonecký Matoušek: Tři góly? Mohlo to být ještě lepší

Český ofenzivní talent a fotbalový reprezentant do 21 let Jan Matoušek přišel v létě do FK Jablonec na hostování ze Slavie Praha. Zatím vstřelil během pěti kol tři góly, kterými zařídil zisk šesti bodů.

Jablonec - Opava 2:1 zpravodajství ze zápasu

„Myslím, že to mohlo být z mé strany ještě lepší, třeba teď proti Opavě jsem hlavou trefil hned na začátku jen břevno. Dát to, hned by se na to koukalo líp, ale to jsou individuální statistiky. Přednější je vždycky tým a teď to s námi vypadá velice dobře,“ komentoval 21letý Matoušek aktuální druhou příčku Jablonce v prvoligové tabulce. „Zatím je to nádherné. Jablonec už nějakou dobu hraje v první pětce a tuhle sezonu potvrzujeme, že tam patříme.“

Jablonečtí hráli proti Opavě skoro celý druhý poločas přesilovku po vyloučení Jurečky, ale ještě dvacet minut před koncem byl stav 1:1 a na šance to bylo vyrovnané.

„Nám ta červená možná paradoxně uškodila, protože Opava neměla co ztratit a my jsme naopak po tom prvním gólu trošku přestali hrát a uspokojili se,“ mínil Matoušek. „Pak jsme dostali blbý gól a zase jsme to museli dohánět.“

V 71. minutě však Matoušek nečekaně napřáhl zpoza pokutového území, trefil se přesně k tyči a napínavou bitvu rozhodl. Opavský gólman Fendrich se ani nehnul a jen se za míčem ohlédl.

„Kopnul jsem to levačkou, na které jsem měl zatejpovaný kotník, tak to tomu možná pomohlo. Jovo (Jovovič) mi dal dobře míč pod sebe a pak jsem tam byl už sám. Výhledu gólmana bránili stopeři, takže to stačilo jen trefit,“ popsal tříbodovou střelu Matoušek. „Byl to nesmírně těžký zápas a myslím si, že proti Opavě to nebude mít nikdo jednoduché.“