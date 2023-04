Veselý chce příbramského Matouška, ne libereckého. Pak zase trhá obrany

Platí to také o Matouškovi, jemuž v přípravě před zápasy trenér Jaroslav Veselý pravidelně opakuje: „Chci příbramského Matouška, ne libereckého.“

A čtyřiadvacetiletý ofenzivní univerzál pokorně kývne: „Připomíná mi to pořád, že nejsem takový fotbalista, abych si chodil pro balonky a rozdával to, ale jsem tam hlavně od toho, abych trhal obranu a dával góly, protože na mou rychlost se hraje těžce.“

Naposledy to poznal hlavně olomoucký stoper Jakub Pokorný, jehož dvě zaváhání rozpumpovaný Matoušek dvakrát nemilosrdně trestal a byla z toho cenná remíza 2:2, díky které klokani udrželi na čtvrtém místě před Hanáky pětibodový polštář. „Vzhledem k tomu, jak jsme měli těžký týden, bod bereme, i když jsme samozřejmě přijeli pro tři,“ pravil Matoušek. „Odskočili jsme Slovácku a udrželi bodový rozdíl od Olomouce,“ připomenul předchozí výhru nad pátým Slováckem.

V Olomouci nejprve Pokorného čistě ramenem poslal v souboji o míč na trávník a z ostrého úhlu přízemní střelou dokonale zaskočil brankáře Macíka. „Jak jsem si všimnul, že Pokorný leží, měl jsem chvilku čas, chtěl jsem gólmana překvapit. Málokterý by čekal, že budu odtud střílet. Zkusil jsem to, měl jsem i trošku štěstí,“ usmíval se.

Ve druhé půli zase využil Pokorného podklouznutí, navedl si balon na pravačku a krásně Macíka obstřelil. „Poky uklouzl, to mi pomohlo. Ještě jsem přemýšlel, jestli to náhodou neprostrčím na Vaška Drchala, ale takovou situaci jsem měl v Plzni a stoper mi to zblokoval, tak jsem to zkusil vyřešit sám.“

Vyšlo to náramně. Bylo znát, jakou chuť má do hry. Náročné semifinále domácího poháru proti Slavii nehrál, tak mohl ušetřené síly prodat. „Pro mě to fyzicky těžké nebylo, ale ostatní kluci to museli mít v nohách, přece jen naběhat sedmnáct kilometrů ve středu a pak hrát zase celý zápas v Olomouci, kde se hraje vždycky těžce, bylo obtížné. Klobouk dolů před kluky, jak to odehráli.“

Ještě větší radost by měl, kdyby v poslední minutě proměnil úprk za obranu, jenže Macík už byl příliš blízko. „Věřil jsem si, že bych mohl dát i hattrick, můj první v kariéře,“ litoval. „Chyběl tomu lepší dotek. Měl jsem si to možná nechat spadnout, pustit si to a nestrkat tam patičku. Líp bych si to převzal a měl víc času přemýšlet, kam to uklidím. Macík vyběhnul, mohl jsme se pokusit jen o lob, ale nepadlo to tam.“

Kontakt s brankářem na penaltu nestačil. „Popravdě nevím, co se v naší lize píská, občas je to tak, občas tak,“ pokrčil rameny.

„Hodně to zavánělo penaltou,“ mínil Veselý.

Tentokrát však mohl příbramského Matouška chválit: „Excelentní výkon. Už teď dal víc gólů než v Liberci za celou dobu.“

Za Bohemku se trefil na jaře počtvrté, dva góly dal právě Liberci. A zase připomíná, čeho je schopný, když je vyladěný a proč jej z Příbrami před pěti lety vykoupila Slavia. V nabitém týmu se ovšem neprosadil, hostoval také v Jablonci a v zimě jej sešívání poslali do Ďolíčku v balíčku za Petra Hronka.

Když na něj Veselý vsadí, tvoří s Drchalem vskutku bleskové útočné duo. „Možná nejrychlejší nejen v republice, ale ve střední Evropě,“ vypozoroval olomoucký trenér Václav Jílek.

V dostizích o pohárovou Evropu se sprinteři, kteří trhají obrany a nepřekáží jim ani míč, hodí.