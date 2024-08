Mít lepší zakončení, tak už možná nejsem ani v Česku, řekl Matoušek

„Shodou okolností jsem rychlý gól, asi do první minuty, už jednou dal a shodou okolností také Karviné, když jsem byl ještě v Příbrami,“ usmál se záložník. „Je to pro mě šťastný soupeř, i na jaře mi Karvinští podobně nahráli a šel jsem sám na branku.“

Trenér Jaroslav Veselý chválil, že svou první situaci vyřešil fantasticky. „Pak měl ještě jednodušší šanci, ale tu nezvládl. Další měl i ve druhém poločase. Trochu mu chyběl klid. Sám je na sebe naštvaný, mohl mít hattrick a třeba i jednu asistenci, kdyby ty akce lépe sehrál.“

Kouče ale těší, že se Matoušek vrací do formy. „Zdravotně se dal do kupy a hraje lépe a lépe,“ dodal.

Matoušek uznal, že největší příležitost měl v závěru první půle, kdy jeho střelu vyrazil gólman Lapeš.

„Chtěl jsem střílet na vzdálenější tyč, ale bohužel jsem balon špatně trefil a myslím, že jsem brankáře zasáhl do kotníku. Byl to jeho skvělý zákrok. Ode mě tam ale musí být větší kvalita,“ kál se Matoušek.

A co jeho únik v závěru zápasu?

„To se výborně vrátil Moses,“ zmínil protivníka. „Vůbec jsem o něm nevěděl. Myslel jsem si, že jsem sám, a když jsem chtěl míč kopnout na zadní tyč, vypíchl mi ho.“

Je zklamaný, že nedal víc branek, anebo ho těší aspoň ta jedna rychlá trefa?

„Po dvaceti vteřinách jsem byl šťastný, ale teď jsem zklamaný,“ kývl. „Chci od sebe víc i pro fanoušky, pro kluky. Chci dát dva tři čtyři góly. Vyjít to, možná bychom jich dali šest a vypadalo by to jinak. Vítězství je krásné, fandové jsou nadšení i teď, ale na výsledek 6:1 by se dívalo lépe než na 2:1.“

A to navíc uznal, že oba góly, které Bohemians vstřelili po chybách karvinských obránců, byly laciné.

„Věděl jsem, že domácí umějí udělat nějakou chybu. K tomu terén byl jiný než minulý měsíc, kdy hřiště bývala suchá. Teď pršelo, takže obránci mohl míč odskočit od hlavy, sjet, a to se stalo,“ komentoval první branku. „Mně navíc takové počasí vyhovuje. Je to lepší než sucho, kdy jsem kolikrát rychlejší než balon.“

Trenér Veselý uvedl, že před utkáním se s Matouškem bavil o sparťanovi Haraslínovi, který výborně zakončuje.

„Ano, je to tak,“ potvrdil pak Matoušek. „Každé levé křídlo by chtělo střílet na zadní tyč jako Haraslín. Bohužel nemám tak kvalitní zakončení. Mít ho, tak možná nejsem ani v Česku a těch gólů bych dával víc. Aspoň vím, jak dál pracovat.“