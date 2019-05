Ostravský brankář Laštůvka: Proti Slavii si musíme sáhnout na dno sil

„Víme, jak je Slavia silná, ale necítíme se předem poraženi. Půjdeme do toho zápasu na sto procent, jako do každého, ale uvidíme, kolik nás bude k dispozici.“

Jak vnímáte skutečnost, že až šest vašich hráčů nemůže hrát kvůli zranění a kartám?

Už několikátý zápas hrajeme ve dvanácti třinácti lidech. Výsledky bohužel nejsou dobré, i když hra nebyla špatná. Prohry nejsou dobré pro psychiku, ale máme zkušené mužstvo a my starší se dokážeme na zápas připravit tak, abychom ho zvládli. Doufám, že souboje se Slavií zvládneme, hlavně ten středeční. Tím nechci říct, že neděli vypustíme. To ani náhodou.

Se Slavií se nyní utkáte v lize a ve středu ve finále poháru. Může to hrát roli?

Uvidíme, jak dopadne ten první duel. Ten si pak rozebereme a budeme se připravovat na další. Pro mě to není nic specifického, připravuju se na každý stejně.

Je vůbec reálné ve vaší současné situaci vzdorovat tak silnému protivníkovi dvakrát během čtyř dnů?

Je konec sezony, nemáme se proč šetřit. Každý si musí sáhnout na dno sil, odjezdit to. Jsou to nejdůležitější zápasy, od nich se bude celá sezona hodnotit. To si všichni uvědomují. Reálné to je.

Na podzim jste doma Slavii porazili 2:1 v deseti. Máte to utkání v hlavě?

Dělali jsme si srandu, že by někdo měl zase dostat červenou kartu, ať jim to zase ztížíme. Ale vážně, máme ten zápas v hlavě, i když je to už strašně dávno. Bude to jiné. Slavia tehdy měla velkou formu, teď si nemyslím, že ji má takovou jako na začátku nebo v předchozím průběhu sezony. Ale čeká nás těžký zápas.

Navíc když jste minulé čtyři zápasy nedali ani gól, že?

A hodně jsme jich i dostali (deset). Ale i to se odvíjí od toho, že nejsme kompletní. Už byla také znát únava. Pořád však hrajeme o páté místo a navíc jsme ve finále poháru. Možná někdo přemýšlí, že je to už o jednom zápase, o tom středečním, ale já to tak neberu. Musíme se připravit na každý zápas, první nebo poslední. Hodně hráčů si už prošlo „krizí“ a s tím se musíme vypořádat.