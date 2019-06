Laštůvka: Musíme být ještě silnější. A věřím, že Baroš bude pokračovat

Takže budete pokračovat?

Pokud budu zdravý a budu mít i výkonnost, tak bych rád hrál i nadále. Teď si určitě dám pauzu, protože sezona byla dlouhá. Ani v zimě toho volna moc nebylo, takže uvidíme, co bude za dva týdny.



A co váš parťák Milan Baroš?

Doufám, že bude také pokračovat. I když měl herní výpadek, tak pořád má mužstvu co dát. Byla by škoda, kdyby už skončil. Je to opravdu legenda. Nepřipouštím si nic jiného, než že bude hrát i dál. Věřím, že se tady oba sejdeme na začátku přípravy.

Říkal jste, že si hlavně musíte odpočinout. Ale pauzu máte kvůli nadstavbě hodně krátkou, jen dva týdny...

To ano. Nevím, budu se opakovat, ale nadstavba nikomu nic nepřinesla. Lepší mančafty v ní mohou jen ztratit. Když se celých třicet kol za něčím honíte a pak jedním zápasem můžete všechno ztratit. Bohužel.

To byl váš případ v duelu o předkolo Evropské ligy s Mladou Boleslaví. Ale jaro vám celkově nevyšlo.

Po podzimu jsme skončili třetí. Teď, i když jsme byli v tabulce pátí, nehrajeme nic a zůstal nám takový černý Petr. Musíme si všechno vyhodnotit, odpočinout si a pracovat dál, abychom měli stabilitu a snažili se Baník držet na špici.

Během roku jste se posunuli o deset míst nahoru. To potěší, ne?

Samozřejmě. Byla otázka času, kdy se mužstvo zvedne. Byli jsme však třikrát blízko pohárům, což by byl velký dárek hlavně pro našeho majitele a fanoušky. Nezvládli jsme to.

ZPRAVODAJSTVÍ z utkání o Evropu

Přesto, dá se říct, že Baník je po letech útrap na vzestupu?

Hodně se to zvedlo. Co se tu dělo, jsem ale znal jen z doslechu, nevěděl jsem, jaká je pravdivá situace. Progres je, ale je to běh na delší trať od mládeže až po áčko. Nemůžeme se uspokojit.

Zvládl by vůbec Baník evropský pohár s nynějším kádrem?

Už přišli nějací noví hráči. Rozhodně se potřebujeme posílit, konkurence je potřeba. Pohár by byl pro Ostravu něčím novým, protože Baník ho už dlouho nehrál (devět let).

Dá se říct, že jste na jaře doplatili na příliš úzký kádr?

Ke konci jsme hráli ve dvanácti třinácti lidech. Ale nemá cenu se dívat zpět. Sezona skončila, musíme se dívat dopředu a zase být silnější.