Tři góly? Chci od sebe víc, říká teplický útočník Kuchta

„Asi můj nejlehčí gól v Teplicích. Brankáři Fryštákovi vypadl z ruky přetažený Horův centr a já situaci dohrával, jak dohrávat mám. Jsem za branku rád, ale neměla váhu, aby pomohla týmu. Škoda.“

Klokani totiž v 87. minutě rozhodli o své výhře 2:1. „Bohemka chtěla víc, my jsme byli opražení. Chtěli jsme si pohlídat její protiútoky a výpady po krajích, ale nedali jsme si na to pozor. Ani jsme si nezasloužili vyhrát, na víc než na prohru to nebylo,“ musel uznat Kuchta.

Alarmující pro skláře bylo, že se v zápase nedokázali ničím chytit. „Neumím si to vůbec vysvětlit. Už předtím v Ostravě jsme hráli úplně špatně, hrozně. Chtěli jsme to kompletně změnit, ale zase máme nulu,“ lituje 22letý útočník.

A proto Teplice budou v posledních dvou kolech trnout, aby se nezřítily do nadstavby o záchranu. Jsou nad ní dva body. „Zápas s Bohemkou byl klíčový, chtěli jsme ji ve spodní skupině už nechat, místo toho se nadechla. Ještě nějaký polštář máme, pořád to máme ve svých rukách. Když to zvládneme v Olomouci a doma s Příbramí, budeme zachránění,“ burcuje Kuchta. „Chceme zůstat v desítce.“

Třeba k tomu pomůžou i jeho další góly. Teplice mají na jaře jen tři střelce: Hora skóroval šestkrát, Kuchta třikrát, ve dvou případech při vítězství (nad Opavou a Slováckem), Moulis dvakrát.

„Všechno je v Teplicích na jedničku, trenéři, kluci, vedení i systém hry. Právě kvůli stylu, jakým se Teplice pod trenérem Hejkalem na podzim prezentovaly, jsem si je vybral,“ tvrdí Kuchta. V zimě přišel na hostování ze Slavie, na podzim nasázel za Slovácko čtyři góly.