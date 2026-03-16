Chance Liga 2025/2026

Kuchta na křídle. Proč to může být pro kouče Priskeho varianta?

Autor:
  15:47
Když už se fotbalový útočník Jan Kuchta se spoluhráči po oslavě gólu vracel na svou polovinu, zamířil ještě na opačnou stranu k tribuně skalních fanoušků Sparty, roztáhl ruce a užíval si ovace. „Kuchta, Belmondo. Kuchta, Belmondo.“
Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje z gólu.

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje z gólu. | foto: ČTK

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...
Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje z gólu.
16 fotografií

Pokřik, který odráží Kuchtovo nechvalně známé chování během reprezentačního srazu z podzimu 2023, zněl stadionem na pražské Letné poprvé od loňského prosince.

„Děkujeme za podporu proti Slovácku, zase jste byli skvělí. Přijďte ve čtvrtek na Alkmaar, budeme vás potřebovat. Díky,“ vzkázal fanouškům Kuchta v krátkém videu na klubovém účtu.

Devětadvacetiletý útočník se po nulových dnech zase připomněl. Proti Slovácku (5:2) naskočil na posledních osmnáct minut, během kterých stihl dát dva góly.

Nejproduktivnější hráči Sparty

ročník 2025/2026

Jan Kuchta: 11 gólů, 9 asistencí, odehráno 1827 minut

Lukáš Haraslín: 12 gólů, 7 asistencí, odehráno 2270 minut

Albion Rrahmani: 14 gólů, 3 asistence, odehráno 2204 minut

Oba po centrech Mercada. Nejdřív zakončoval povedeným volejem, při druhé brance vložil nohu do střílené přihrávky.

Je Kuchta zpátky ve formě z úvodu sezony?

Loni v létě dal v šesti ligových kolech tři góly a na další tři přihrál. Další tři branky vstřelil v pohárových předkolech.

Ale pak postupně místo v sestavě ztratil, občas chodil do hry z lavičky, přesto ještě skóroval proti Bohemians (2:1), Pardubicím (2:4) i Liberci (2:2).

V jarní části je to s jeho vytížením zatím hodně slabé, v sedmi ligových kolech odehrál jen 59 minut. Sto dvacet minut i s prodloužením nasbíral v nepovedeném čtvrtfinále domácího poháru v Mladé Boleslavi a v osmifinále Konferenční ligy v Alkmaaru pobyl na hřišti závěrečnou čtvrthodinu.

Jan Kuchta na jaře

Chance Liga: 59 minut, 2 góly, 1 asistence

MOL Cup: 120 minut

Konferenční liga: 14 minut

Když už se o něm psalo, bylo to v souvislosti s konfliktem v derby na Slavii, kdy ho při odchodu na poločasovou přestávku v útrobách stadionu nakopl slávistický fyzioterapeut.

Nedělní souboj se Slováckem může být nadějí lepších časů. „Naše poslední zápasy nebyly dobré výsledkově ani herně. Když se pak vyhraje, hráčům ten zápas vyjde, podaří se jim dát gól nebo na něj přihrát, zvednou si sebevědomí,“ přemítal Kuchtův spoluhráč Pavel Kadeřábek.

Kuchta je v týmu jedním ze tří hrotových útočníků. V úvodu jara dostával přednost Albion Rrahmani, v posledních zápasech zase Matyáš Vojta, stomilionová akvizice z Mladé Boleslavi.

„Všichni chtějí hrát. Konkurence je velká, což je dobře,“ poznamenal kouč Brian Priske.

S kým bude Sparta hrát? Některá zranění jsou fakt zvláštní, kroutí Priske hlavou

V závěru duelu se Slováckem útočili všichni tři. Vojta byl v základní sestavě a bil se na hrotu. Rrahmani s Kuchtou šli na hřiště v 72. minutě. Kosovský forvard hrál na místě podhrotového hráče, Kuchta zase na pozici pravé desítky. A to může být pro něj řešení.

„Od Kuchty s Vojtou očekávám, že si pomůžou. U Vojty vidím velký pokrok, i když se na náš způsob pořád adaptuje, ale ukazuje další posun. Od útočníků potřebujeme, aby podrželi míč a byli nebezpeční ve vápně. Tentokrát jsem s nimi spokojený,“ řekl Priske.

Kuchta na pravém křídle nastupoval už během první Priskeho éry, když kouč použil na hrotu hromotluka Olatunjiho.

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje z gólu.

„Kuchta skvěle držel svou pozici, kterou zvládl výborně. Vytvořil dobré šance, pro tým svou intenzitou tvrdě pracuje,“ říkal tenkrát Priske po zápase s Arisem Limassol.

I když sám Kuchta na pravé straně hraje nerad, pro Spartu to může být další možnost. Nic nevypustí, vypomůže v defenzívě. A jak se ukázalo, dokáže se dostat do zakončení, jako by byl na hrotu.

Nabízí se to právě už ve čtvrtek s osmifinálové odvetě Konferenční ligy proti Alkmaaru, zvlášť když Grimaldo, který na pravém křídle nastoupil proti Slovácku v základní sestavě, není na pohárové soupisce. K tomu má Sparta obrovskou marodku, v neděli nebylo k dispozici jedenáct hráčů.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 26 19 7 0 58:20 64
2. AC Sparta PrahaSparta 26 16 6 4 54:30 54
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 26 14 6 6 47:31 48
4. FK JablonecJablonec 26 13 6 7 32:27 45
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 26 11 7 8 28:25 40
6. FC Slovan LiberecLiberec 26 10 9 7 38:25 39
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 26 10 7 9 35:32 37
8. MFK KarvináKarviná 26 10 3 13 38:44 33
9. FC ZlínZlín 26 8 7 11 32:38 31
10. FK PardubicePardubice 26 7 8 11 31:44 29
11. FK TepliceTeplice 26 6 10 10 25:31 28
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 26 7 6 13 20:32 27
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 26 6 9 11 36:49 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 26 5 8 13 22:36 23
15. FC Baník OstravaOstrava 26 5 7 14 24:36 22
16. FK Dukla PrahaDukla 26 3 10 13 16:36 19
Zobrazit více
Sbalit

Kuchta na křídle. Proč to může být pro kouče Priskeho varianta?

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje z gólu.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.