Jubilejní zápas neoslavil. Na tyhle balony čekám, ale musím dát gól, zlobil se Kuchta

Autor:
  7:30
Po přestávce přišel na hřiště, aby dal gól. „Když jsem tu šanci dostal, měl jsem ty centry proměnit a ten zápas zvrátit. Jsem naštvaný,“ láteřil Jan Kuchta v televizním rozhovoru. I proto fotbalová Sparta ve 12. kole první ligy na Slovácku remizovala 0:0.
Fotogalerie2

Jan Kuchta | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Kdysi jako devatenáctiletý mladík dal za Slovácko během hostování svůj první ligový gól.

Když se letos v lednu podruhé vracel ze zahraničí do Sparty, ve staronovém angažmá hrál první duel právě na Slovácku a hned skóroval.

Ale v neděli stadion v Uherském Hradišti tentokrát Kuchtovi, jenž nastoupil k jubilejnímu dvoustému ligovému zápasu, nesvědčil.

„Jsme zklamaní, ztratili jsme tady body. Neříkám, že jsme těch šancí měli hodně, ale na výhru by to bylo. Je to pro nás velká ztráta,“ říkal do kamer televize Oneplay.

Slovácko - Sparta 0:0, málo fotbalu, žádné šance, hosté zaváhání rivala nevyužili

Do hry šel po přestávce, kdy vystřídal Albiona Rrahmaniho. Hned po dvou minutách po centru Kadeřábka na přední tyči hlavičkoval mimo bránu. Po hodině hry se protlačil k další hlavičce, centr Kairinena usměrňoval na zadní tyč, ale míč šel těsně vedle.

„Na tyhle balony čekám, dneska přišly. Já z nich musím dát aspoň jeden gól,“ litoval osmadvacetiletý útočník.

„Kuchta tam šel proto, aby vytvořil větší tlak na defenzivu, aby přinesl větší energii,“ popisoval kouč Brian Priske.

„Jestli to splnil? Měl šance, zejména na začátku druhého poločasu, měl dobré momenty, ale musím se podívat na zápas ještě jednou. Takhle hned po jeho skončení je těžké to hodnotit. Soupeř bránil dobře v bloku, my měli být aktivnější,“ zdůraznil Priske.

Kuchta měl akce rozbíhat a trhat obranu. „Ale bylo to složité, oni tam stojí v sedmi lidech a není se pomalu kam hnout. My si s tím prostě neporadili,“ litoval Kuchta.

Co podle Kuchty sparťanům chybělo, aby aspoň jeden gól dali? „Určitě ne štěstí, to neberu. Měli jsme jít za gólem víc, ale my za celý zápas skoro netrefili bránu.“ On sám skóroval naposled v srpnu proti Dukle.

Sparta tak pohrdla nabídkou Slavie, která v sobotu neskórovala proti Zlínu (0:0), a po tříbodovém trháku v tabulce neskočila. Proto je rozdíl mezi oběma rivaly pořád jen jeden bod.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 12 8 3 1 23:11 27
2. SK Slavia PrahaSlavia 12 7 5 0 22:8 26
3. FK JablonecJablonec 12 7 4 1 16:8 25
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 5 4 3 21:13 19
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 5 4 3 10:7 19
6. FC ZlínZlín 12 5 4 3 14:12 19
7. FC Slovan LiberecLiberec 12 4 5 3 16:14 17
8. MFK KarvináKarviná 12 5 1 6 18:17 16
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 12 4 4 4 18:19 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 3 4 9:11 15
11. FK TepliceTeplice 12 2 4 6 13:19 10
12. FC Baník OstravaOstrava 12 2 4 6 8:14 10
13. FK PardubicePardubice 12 2 4 6 13:22 10
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 2 3 6 16:26 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 12 1 5 6 6:13 8
16. FK Dukla PrahaDukla 12 1 5 6 8:17 8
V 82 letech stále rozhodčím. Budu zase přísný, lidé jsou zlí, mrzí Topinku

Premium

Když Josef Topinka poprvé oblékl černý úbor, foukl do píšťalky a zahájil fotbalový zápas, lidstvo ještě neznalo mobily ani sociální sítě a Československo si mohlo o demokracii nechat jen zdát....

19. října 2025

Messi je poprvé nejlepším střelcem MLS, základní část završil hattrickem

Osmatřicetiletý Lionel Messi se stal s 29 góly poprvé nejlepším střelcem MLS. Základní část zámořské fotbalové soutěže zakončil hvězdný útočník Interu Miami v sobotu hattrickem proti Nashvillu, na...

19. října 2025  10:32

