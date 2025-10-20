Jubilejní zápas neoslavil. Na tyhle balony čekám, ale musím dát gól, zlobil se Kuchta

Kdysi jako devatenáctiletý mladík dal za Slovácko během hostování svůj první ligový gól.
Když se letos v lednu podruhé vracel ze zahraničí do Sparty, ve staronovém angažmá hrál první duel právě na Slovácku a hned skóroval.
Ale v neděli stadion v Uherském Hradišti tentokrát Kuchtovi, jenž nastoupil k jubilejnímu dvoustému ligovému zápasu, nesvědčil.
„Jsme zklamaní, ztratili jsme tady body. Neříkám, že jsme těch šancí měli hodně, ale na výhru by to bylo. Je to pro nás velká ztráta,“ říkal do kamer televize Oneplay.
|
Slovácko - Sparta 0:0, málo fotbalu, žádné šance, hosté zaváhání rivala nevyužili
Do hry šel po přestávce, kdy vystřídal Albiona Rrahmaniho. Hned po dvou minutách po centru Kadeřábka na přední tyči hlavičkoval mimo bránu. Po hodině hry se protlačil k další hlavičce, centr Kairinena usměrňoval na zadní tyč, ale míč šel těsně vedle.
„Na tyhle balony čekám, dneska přišly. Já z nich musím dát aspoň jeden gól,“ litoval osmadvacetiletý útočník.
„Kuchta tam šel proto, aby vytvořil větší tlak na defenzivu, aby přinesl větší energii,“ popisoval kouč Brian Priske.
„Jestli to splnil? Měl šance, zejména na začátku druhého poločasu, měl dobré momenty, ale musím se podívat na zápas ještě jednou. Takhle hned po jeho skončení je těžké to hodnotit. Soupeř bránil dobře v bloku, my měli být aktivnější,“ zdůraznil Priske.
Kuchta měl akce rozbíhat a trhat obranu. „Ale bylo to složité, oni tam stojí v sedmi lidech a není se pomalu kam hnout. My si s tím prostě neporadili,“ litoval Kuchta.
Co podle Kuchty sparťanům chybělo, aby aspoň jeden gól dali? „Určitě ne štěstí, to neberu. Měli jsme jít za gólem víc, ale my za celý zápas skoro netrefili bránu.“ On sám skóroval naposled v srpnu proti Dukle.
Sparta tak pohrdla nabídkou Slavie, která v sobotu neskórovala proti Zlínu (0:0), a po tříbodovém trháku v tabulce neskočila. Proto je rozdíl mezi oběma rivaly pořád jen jeden bod.