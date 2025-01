Kuchta jde zpátky do Sparty, píší v Dánsku. Český mistr řeší hostování

„FC Midtjylland se s Janem Kuchtou už po půl roce loučí. Zatím dočasně. Český útočník půjde zpátky do Sparty na hostování,“ píše Tipsbladet.

Podle jiného dánského zdroje iDNES.cz je hotovo: „Done deal.“

Pro Spartu by to mohla být velká posila, za předchozí dvě sezony dal Kuchta v domácí lize třicet branek, byl jedním z klíčových hráčů při zisku dvou titulů a triumfu v poháru. Ještě v srpnu pomohl při úspěšné kvalifikaci do Ligy mistrů, v září přestoupil do dánského klubu.

„Chtěl jsem už zkusit něco jiného. Fotbalový život je krátký a nemá cenu čekat,“ vysvětloval v exkluzivním rozhovoru pro iDNES Premium, proč po dvou titulech chtěl z Letné odejít.

„Mohl jsem ve Spartě zůstat, ale hrál bych? Jak moc? Upřímně, bylo by to pro mě hrozně těžké. Špatně jsem kousal, že jsem nenastoupil od začátku v odvetě play off proti Malmö. Už předtím jsem nehrál v Jablonci, běhal jsem pak s kondičním trenérem, spadl mezi náhradníky. Nechci machrovat, ale nebyl jsem na to zvyklý.“

Sparťanský útočník Jan Kuchta kontroluje míč ve finále poháru proti Plzni.

Přestože v Dánsku nastupoval pravidelně v základní sestavě, jak v tamní domácí soutěži, tak v Evropské lize, velké štěstí nenašel. Dal jen jeden gól, připsal si jednu asistenci. Poslední dva zápasy na podzim proseděl na lavičce. Podle lidí, kteří výkony Midtjyllandu pravidelně sledují, vůbec nezapadl do týmu. Nepasoval do systému. „Snažil se, ale nefunguje nic. Katastrofa,“ hodnotí tamní novináři.

„Hrajeme úplně jiným stylem, než na jaký jsem byl zvyklý ze Sparty. Rozestavení 4-4-2, docela kostrbatá výstavba hry,“ krčil rameny Kuchta v průběhu podzimu. „Dva roky jsem trénoval určitá schémata, teď najednou nemám čeho se chytit. Do vápna, kde bývám nejužitečnější, nelétají skoro žádné centry, krajní obránci na ně nemají prostor. Přitom si kluci věří, nejsou alibisti. Neradi se zbavují balonu, když vědí, že to zvládnou sami. Takže trhám obranu náběhy, ale vlastně jim dělám prostor, aby si mohli vystřelit. Přihrávku často vůbec nedostanu. Zvykám si těžko.“

Kuchta většinou nastupoval ve dvojici s Franculinem z Guiney Bissau. Po jeho zranění pak s polským parťákem Adamem Buksou. Navíc se v lednu z hostování vrátil Ola Brynhildsen a také se uzdravil korejský útočník Čo Ku-Song. V dánském klubu by byl Kuchta na jaře až útočníkem číslo čtyři.

A pokud by osmadvacetiletý útočník v klubu z Herningu nechtěl dál pokračovat, moc jiných možností než návrat do Sparty nemá.

Jelikož Kuchta už v současné sezoně nastoupil za dva kluby, v evropských soutěžích by nemohl působit nikde jinde s výjimkou Norska a Švédska, kde se hraje systémem jaro podzim.

Midtjylland zaplatil za Kuchtu přibližně sedmdesát milionů korun a hráč podepsal smlouvu do léta 2028. Pokud by mu návrat do Prahy klapl, Sparta zaplatí částku za hostování.