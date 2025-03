Velké zklamání, v některých situacích nás sráží lehkovážnost, litoval Kuchta

Po lednovém příchodu na hostování z Midtjyllandu dal tři góly v sedmi ligových zápasech. Sparťanská ofenzíva potřebuje od Kuchty víc. V Liberci byl jediný, kdo mohl dát gól, ale jeho hlavičku, kterou po centru Laciho nasměroval k tyči, zlikvidoval brankář Koubek.

„V prvním poločase tam pár šancí, které mohly skončit gólem, bylo. O přestávce jsme si něco řekli, ale hned jsme gól dostali. Ke konci už to byla hektika. Některé akce byly dobré, ale ke gólu jsme je nedotáhli,“ litoval Kuchta v rozhovoru pro klubovou televizi.

Před týdnem sparťané porazili Slavii (2:0), ale pozitivní energii a euforii si do Liberce nepřivezli. Byl to od nich po všech stránkách nepovedený zápas.

„Možná jsme měli víc centrovat do kapsy, jindy hrát rychleji. Někdy to odzadu vázne, je to pomalé. V obraně soupeře se na chvíli objeví mezery, ale my je nevyužijeme. Soupeř se zatáhne, zorganizuje a pak je těžké se tam dostat,“ podotkl Kuchta.

Krátce před tím, než sparťané těsně po přestávce inkasovali, se Kuchta dostával do slibné šance. Opět souboj vyhrál brankář Koubek, rychle založil protiútok, při kterém sparťanská defenzíva hrubě zaváhala. Liberečtí se prosadili přesto, že byli v pokutovém území ve třech proti sedmi.

„My to prostě nedohrajeme, někdy nás v těch situacích sráží lehkovážnost,“ přemítal Kuchta. „V závěru jsme vsadili všechny karty na útok. Trenér tam dal hráče, kteří umí dát gól, ale nepovedlo se.“

V pondělí se bude hlásit na reprezentačním srazu, národní mužstvo vstupuje do kvalifikace o postup na mistrovství světa. Až se Kuchta vrátí, Spartu bude čekat Plzeň v přímém souboji o druhou příčku. Výš už šampion posledních dvou sezon reálně pomýšlet nemůže.

„Musíme ten Liberec odčinit, proti Plzni to musí být od nás úplně jiný výkon, aby to nedopadlo jako tady.“