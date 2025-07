Když se v lednu do Sparty vrátil na hostování z Midtjyllandu, začal rovněž gólem. Ale na rozdíl od únorové výhry na Slovácku sparťané tentokrát body ztratili.

„Ale dobrý zápas z obou stran,“ vykládal Kuchta na hřišti v Jablonci do kamer televize Oneplay.

„V první půli byli lepší domácí, zaslouženě vedli. My nedali tři vyložené šance,“ vypočítával.

První tutovku nedal Krasniqi, když obešel gólmana a míč poslal vedle. Poté Kuchta po přistrčení od Kadeřábka rovněž udělal Hanušovi kličku, ale levačkou střílel po zemi, což stačil Čanturašvili ve skluzu z prázdné brány odkopnout. A pak Uchenna po rohu trefil zblízka Hanuše.

„Kdybych dal, uklidnili bychom se a líp by se nám hrálo,“ přemítal.

„V první půli jsme měli spoustu lehkých ztrát, Jablonci to vyhovovalo a my pak běhali bazény nahoru dolů. Pak nám v závěru síly chyběly,“ zdůraznil.

„Druhou půli jsme na ně chtěli vlítnout, co nejdřív vyrovnat a pak je v závěru ještě zmáčknout. Ale byl to spíš zmar,“ přiznal. „Byl to prostě první zápas sezony.“

Než v 59. minutě Kuchta vyrovnal, měl další velkou šanci. Ale levačkou z výhodné pozice střílel vedle.“To jsem měl taky řešit líp.“

Gól dal po centru Kadeřábka hlavou, míč nasměroval do země, od níž se balon po vlhkém trávníku krásně sklouzl mimo dosah brankáře. „Už dřív jsme to měli zjednodušit a dávat víc centrů. A pak ty šance. Nedali jsme čtyři vyložené a z Hanuše udělali muže zápasu,“ litoval.