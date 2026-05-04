Oslavy slávistického titulu po derby? To nikdo nechce dopustit, říká sparťan Kuchta

Kuchta se v neděli večer zásadně podílel na výhře Sparty proti Jablonci (2:0), první gól dal, na druhý přihrál.
Svému týmu tím takřka jistě zajistil konečnou druhou příčku tabulky Chance ligy.Ta dává Spartě možnost v létě zabojovat o účast v Lize mistrů.
Ale zároveň jak blízko má ke stříbru, tak je daleko od prvního místa, ke kterému mašíruje Slavia. Hotovo může být už právě po derby.
„Bohužel, matematicky to tak je. My si sezonu pokazili v jiných zápasech než v tom, který nás čeká,“ zdůraznil Kuchta. „Zbývají čtyři kola do konce. Všechno chceme vyhrát.“
Kuchta má slávistickou minulost, před pěti lety patnácti ligovými góly jí přispěl k titulu. Následně na podzim přidal dalších devět branek a odešel do Lokomotivu Moskva.
Když se po půl roce do Česka vrátil, zvolil Spartu, což na Slavii nesli nelibě. A i když začátky měl na Letné krušné, za vyloučení dostal trest na pět zápasů, na konci sezony opět slavil titul, tentokrát v rudém dresu. A o rok později znovu.
V minulé sezoně zmizel na půl roku do Midtjyllandu, loni na jaře už ale byl zase zpátky na Spartě, která obsadila až čtvrté místo a titul měla Slavia. Ta je nyní blízko obhajoby, sparťané se o víkendu budou oslavy snažit aspoň oddálit.
„Kdo je ve Spartě, tak snad ví, co derby znamená. Každý se na to musí připravit v hlavě, aby oslavy nenastaly,“ poznamenal Kuchta.
Bude záležet i na něm. Za Spartu v derby ještě neskóroval, naposled v březnu v Edenu ani nenastoupil.
Naopak Jablonci dal v současném ročníku už čtyři branky. „Asi mi sedí jejich styl, vyhovuje mi, jak proti nám hrají.“
Až poslední tři zápasy Kuchta nastupuje v základní sestavě, jinak byl spíš náhradníkem.
Když na začátku března dostal větší šanci ve čtvrtfinále českého poháru v Mladé Boleslavi, nevyužil ji. Sportovní ředitel Tomáš Rosický v nedávném rozhovoru o Kuchtovi říkal, že jeho výkony jsou nevyrovnané. „Měl pravdu, nic jiného na to říct nemůžu,“ uznal Kuchta.
„Jestli jsem se nějak změnil? Ne, změnilo se to, že hraju. Jsem rád. Když hraju a mám servis, tak ty góly dávat budu. Snad v těch čtyřech zbývajících zápasech ještě něco ukážu.“
Když ano, může si dělat naději na nominaci do národního mužstva na mistrovství světa. „Z reprezentace jsem vypadl z objektivních důvodů, protože jsem nehrál v klubu. Jestli se tam zase vrátím, není otázka na mě. Když ano, budu šťastný za jakoukoli roli.“