Snad se starej Kuchta vrací. Já i Sparta jsme ten gól už potřebovali, řekl

V minulé sezoně Kuchta střílel góly za Slavii a na jaře za Lokomotiv Moskva. Po napadení Ukrajiny ruskými vojsky se chtěl vrátit domů.

Překvapivě si vybral Spartu, byť o něj stála i Slavia, které v předchozích dvou ročnících svými trefami pomohl ke dvěma titulům.

Ve Spartě se trápil, v prvním ligovém utkání proti Liberci dostal červenou kartu a následně trest na pět zápasů. Po návratu do sestavy tři zápasy nic, až ve čtvrtém se prosadil.

„Konečně,“ ulevil si. „Já i mužstvo jsme to už potřebovali.“

Očekávání od něj bylo velké. I proto, že se nedařilo jemu, nedařilo se ani Spartě. Jedna chtěná asistence na gól Jankta v Teplicích, jedna šťastná na gól Sadílka proti Baníku Ostrava. Jinak ve statistikách nula.

Bylo na něm vidět, jak se nezdary užírá.

„Hlavně na začátku sezony, jak jsme vypadli z poháru s Vikingem. To jsem si bral hodně,“ přiznal.

„Tlak jsem se snažil nevnímat, zrušil jsem si sociální sítě, nečetl články. Tlak byl obrovský, jestli budu Spartě prospěšný. Pak jsem měl pět týdnů volno, trest. Hodně jsem trénoval a už se cítím líp. Snad jsem ukázal, že se starej Kuchta vrací.“

Dal gól, o kterém se ještě bude dlouho mluvit. „Byl neregulérní, Kuchta byl v ofsajdu,“ zdůraznil hradecký trenér Miroslav Koubek.

„Sporná situace. Viděl jsme to tak, že Láďa Krejčí míč netečoval,“ tvrdil Kuchta.

Byl zároveň podobný těm, jaké střílel za Slavii. Našel si správné místo v pokutovém území, vystihl vhodný okamžik a zblízka hlavou překonal brankáře. Když byl konec, přes deset tisíc diváků se radovalo a ke Kuchtovi běžel trenér Priske.

„Byl rád, že jsme vyhráli a že jsem to protrhnul. První gól za Spartu, navíc jsme to otočili v deseti. Od trenéra cítím velkou důvěru a jsem rád, že jsme vyhráli i pro něho,“ zdůraznil Kuchta.

Paradoxně lepší byla Sparta od chvíle, kdy po vyloučení Čvančary hrála v oslabení. I Kuchtovi, na hrotu osamocenému, se dařilo víc, než když tam měl vedle sebe parťáka.

„Asi to tak vypadalo. Ne že bych se předtím cítil špatně, ale když jsme byli v deseti, měl jsem tam víc prostoru. Museli jsme zabrat a vyšlo to tak, že jsme se prezentovali dobrým výkonem. Každopádně máme mnohem na víc, než jsme dosud předváděli,“ řekl Kuchta.

V příštích zápasech bude nejspíš na hrotu zase sám, protože Čvančara za vyloučení dostane trest minimálně na dvě utkání.

„Když hrajeme o víkendu, tak už od středy řešíme taktické věci, trénujeme spolu a víme, kdo do jakých prostorů má chodit. Vím, že to musí být od nás lepší, pořád to není ono. Hodně na tom pracujeme a všichni věříme tomu, že budeme dávat víc gólů,“ podotkl Kuchta.