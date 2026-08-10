Kuchta se loučí se Spartou, míří do Legie Varšava: Přišla vhodná chvíle na přestup

Devětadvacetiletého útočníka čeká třetí zahraniční angažmá po působení v Lokomotivu Moskva a Midtjyllandu. V polské metropoli se sejde se záložníkem Michalem Ševčíkem, který tam rovněž hostuje z Letné.
Kuchta nejprve působil ve Spartě v letech 2022 až 2024, loni v lednu se do pražského klubu vrátil po necelém půlroce v dánském Midtjyllandu.
✍️ ODCHOD | Jan Kuchta míří do Legie Varšava 🇵🇱— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) August 10, 2026
Devětadvacetiletý útočník bude v Polsku hostovat do konce aktuálního ročníku. Součástí dohody je také přestupová opce.
Kuchtič, děkujeme za odvedenou práci a přejeme hodně štěstí! 🙏 pic.twitter.com/rFTsltcgzm
S letenským týmem získal dva tituly v nejvyšší soutěži a jednou domácí pohár, ligu i MOL Cup předtím ovládl také se Slavií.
Kuchta si jarními výkony ve Spartě vysloužil nominaci na letní mistrovství světa v Severní Americe.
Všechny tři zápasy české reprezentace ve skupině strávil na lavičce i kvůli tomu, že krátce před šampionátem utrpěl v přípravě s Kosovem lehké zranění. Za národní tým si dosud připsal 31 startů a tři branky.
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V začínající sezoně zasáhl v dresu Sparty pouze do úvodního kola proti Zbrojovce, v minulém týdnu chyběl v nominaci jak proti Lyonu v kvalifikaci Ligy mistrů, tak v domácí soutěži v Mladé Boleslavi. Letenští na pozici útočníka na startu ročníku získali norského kanonýra Jonatana Brunese.
„Je to pro mě velmi vhodná chvíle na přestup. Legia je nejúspěšnější klub v Polsku s krásným stadionem a Varšava je skutečně nádherné město. Můj cíl je velmi jasný. Jsem hráč, který chce tvrdě pracovat a především pomáhat týmu,“ citoval web Legie Kuchtu.
Jan Kuchta wypożyczony do Legii Warszawa!— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) August 10, 2026
29-letni reprezentant kraju, trzykrotny mistrz i były król strzelców ligi czeskiej, został wypożyczony do końca sezonu 2026/27 z opcją wykupu. pic.twitter.com/XDZAiaQuzl
O novém angažmá se radil i s bývalým útočníkem polského mužstva Tomášem Pekhartem. „O klubu, trenérech i o Varšavě mluvil jen pozitivně. Řekl mi, že v Legii je všechno perfektní,“ prohlásil zkušený útočník.
Kuchta v minulosti hrával i za Bohemians 1905, Žižkov, Slovácko, Teplice a Liberec. V české lize zaznamenal v 219 zápasech 87 gólů. Ještě ve Slavii v sezoně 2020/21 ovládl spolu s tehdejším sparťanem Adamem Hložkem tabulku střelců.
V součtu s působením v Lokomotivu Moskva a Midtjyllandu má na kontě 91 branek v nejvyšších soutěžích, devět tref mu tak chybí ke vstupu do Klubu ligových kanonýrů.
V Legii se Kuchta potká se Ševčíkem, zanedlouho čtyřiadvacetiletý záložník tam v červenci odešel rovněž na roční hostování s opcí. Klub z polského hlavního města je s 15 tituly nejúspěšnějším týmem v historii Ekstraklasy, v minulé sezoně ale skončil až šestý.
Loni v listopadu se v hlavní fázi Konferenční ligy utkal doma i se Spartou, které podlehl 0:1. Kuchta tehdy zasáhl do zápasu coby náhradník.