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Kuchta se loučí se Spartou, míří do Legie Varšava: Přišla vhodná chvíle na přestup

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  21:23aktualizováno  21:42
Sparťanští fotbalisté se radují ze vstřelené branky.

Sparťanští fotbalisté se radují ze vstřelené branky. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Český útočník Jan Kuchta (vlevo) a Ilir Krasniqi z Kosova
Zprava Jan Kuchta (Sparta) v souboji se Sampsonem Dwehem z Plzně.
Sparťanský útočník Jan Kuchta je faulován Davidem Zimou ze Slavie.
Jan Kuchta v bolestivé pozici během čtvrtfinále MOL Cupu s Mladou Boleslaví.
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Spekulace se potvrdily, český fotbalový reprezentant Jan Kuchta odchází z pražské Sparty na roční hostování s opcí do Legie Varšava. Oba kluby o tom informovaly na svých webech.

Devětadvacetiletého útočníka čeká třetí zahraniční angažmá po působení v Lokomotivu Moskva a Midtjyllandu. V polské metropoli se sejde se záložníkem Michalem Ševčíkem, který tam rovněž hostuje z Letné.

Kuchta nejprve působil ve Spartě v letech 2022 až 2024, loni v lednu se do pražského klubu vrátil po necelém půlroce v dánském Midtjyllandu.

S letenským týmem získal dva tituly v nejvyšší soutěži a jednou domácí pohár, ligu i MOL Cup předtím ovládl také se Slavií.

Kuchta si jarními výkony ve Spartě vysloužil nominaci na letní mistrovství světa v Severní Americe.

Všechny tři zápasy české reprezentace ve skupině strávil na lavičce i kvůli tomu, že krátce před šampionátem utrpěl v přípravě s Kosovem lehké zranění. Za národní tým si dosud připsal 31 startů a tři branky.

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V začínající sezoně zasáhl v dresu Sparty pouze do úvodního kola proti Zbrojovce, v minulém týdnu chyběl v nominaci jak proti Lyonu v kvalifikaci Ligy mistrů, tak v domácí soutěži v Mladé Boleslavi. Letenští na pozici útočníka na startu ročníku získali norského kanonýra Jonatana Brunese.

„Je to pro mě velmi vhodná chvíle na přestup. Legia je nejúspěšnější klub v Polsku s krásným stadionem a Varšava je skutečně nádherné město. Můj cíl je velmi jasný. Jsem hráč, který chce tvrdě pracovat a především pomáhat týmu,“ citoval web Legie Kuchtu.

O novém angažmá se radil i s bývalým útočníkem polského mužstva Tomášem Pekhartem. „O klubu, trenérech i o Varšavě mluvil jen pozitivně. Řekl mi, že v Legii je všechno perfektní,“ prohlásil zkušený útočník.

Kuchta v minulosti hrával i za Bohemians 1905, Žižkov, Slovácko, Teplice a Liberec. V české lize zaznamenal v 219 zápasech 87 gólů. Ještě ve Slavii v sezoně 2020/21 ovládl spolu s tehdejším sparťanem Adamem Hložkem tabulku střelců.

V součtu s působením v Lokomotivu Moskva a Midtjyllandu má na kontě 91 branek v nejvyšších soutěžích, devět tref mu tak chybí ke vstupu do Klubu ligových kanonýrů.

Jan Kuchta oslavuje gól

V Legii se Kuchta potká se Ševčíkem, zanedlouho čtyřiadvacetiletý záložník tam v červenci odešel rovněž na roční hostování s opcí. Klub z polského hlavního města je s 15 tituly nejúspěšnějším týmem v historii Ekstraklasy, v minulé sezoně ale skončil až šestý.

Loni v listopadu se v hlavní fázi Konferenční ligy utkal doma i se Spartou, které podlehl 0:1. Kuchta tehdy zasáhl do zápasu coby náhradník.

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1. SK Slavia PrahaSlavia 3 3 0 0 11:2 9
2. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 2 1 0 8:4 7
4. FK TepliceTeplice 3 2 1 0 9:6 7
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
6. FC Slovan LiberecLiberec 3 2 0 1 4:2 6
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 1 1 1 5:5 4
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
10. AC Sparta PrahaSparta 3 1 0 2 4:6 3
11. FC Baník OstravaOstrava 3 1 0 2 2:6 3
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 0 2 1 7:9 2
13. SK Artis BrnoArtis Brno 3 0 1 2 4:7 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 3 0 1 2 2:7 1
15. FK PardubicePardubice 3 0 0 3 2:6 0
16. FC ZlínZlín 3 0 0 3 1:6 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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