Kuchta zase sestřelil Zlín. Předtím jsem chtěl střídat, měl jsem toho dost

„Vypadá to, že Zlín je můj oblíbený soupeř, ale dnes byl hodně nepříjemný. Po změně trenéra hrají kombinačně, moc balonů nenakopávají a pro nás to byl velmi těžký začátek sezony,“ povídal Kuchta, který se trefil v 70. minutě. Tři minuty poté vyždímaný odešel ze hřiště.

Takže to byla poslední šance, abyste vstřelil gól?

Řekl jsem si i o střídání, protože jsem toho měl dost. Chtěl jsem, aby místo mě šel čerstvý hráč, ale také jsem chtěl ještě chvilku vydržet, abych pomohl mančaftu.

Levačkou jste napálil z běhu míč pod břevno. Tak jste to přesně chtěl?

Oscar mi to krásně narýsoval, měl jsem to na dlouhou nohu a chtěl to pořádně trefit. Věděl jsem, že Dostál chodí brzo na zem. Že jsem to takhle povedlo, bylo i štěstí.

Přitom celý zápas jste byl na hrotu dost odříznutý, že?

Nebyl jsem vůbec ve hře. Zlín dobře pokryl mě i naše klíčové hráče v ofenzívě. Měl jsem jedinou šanci a tu jsem proměnil. Chtěli jsme chytit začátek, ale to se nám nepovedlo. Zlín nás dostal pod velký tlak a my jsme ho přežili díky Kolimu a stoperům. O půli jsme jsme si něco řekli a dostávali se více a více do tempa. I když Zlín pak trochu odpadal, vůbec nám to neulehčil.

Přitom vám chybělo jedenáct hráčů. Ukázali jste, jak jste silní?

Jsme nejlepší klub v Česku, konkurence je a pořád bude. Ve Zlíně ještě reprezentanti dostali volno, ale další týden se připojí a konkurence bude větší. Bojujeme o triko, abychom v dalším zápase neseděli na tribuně. A teď máme nahuštěný program, v pátek Teplice, ve středu třetí předkolo Ligy mistr, určitě se protočíme.

Co jste říkal na kotel vašich fanoušků? Venku vás v takové míře povzbuzovali po roce a půl.

I na hlavní tribuně seděli slavisté, byli slyšet. Tímto jim chci poděkovat, protože ke gólu nás dohnali. Je to i jejich práce. Pomohli nám k vítězství, kterým jsme jim udělali radost.