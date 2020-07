Kuchta: Už jsem ve Slavii, ale na Liberec nedám dopustit

Na webových slávistických stránkách mluvil třiadvacetiletý důrazný forvard Jan Kuchta o svých plánech v Edenu a také o Liberci.

O návratu do Edenu

„Jsem hrozně šťastný, že se něco takového povedlo. Po pouhém půl roce, co jsem byl kmenovým hráčem Liberce, by mě něco takového vůbec nenapadlo. Když se ale kluby domluvily, přál jsem si se vrátit domů a jsem rád, že to takhle vyšlo.“

O nabídkách z jiných klubů

„Měl jsem jasno. Chtěl jsem se do Slavie jednou vrátit a po všem, co jsem si prožil, to beru jako nový začátek. Chci navázat na ten povedený půlrok v Liberci.“

O své budoucí roli v týmu Slavie

„Jsem už starší a otrkanější. Samozřejmě bych si chtěl vydobýt určitou roli v týmu, vím ale, že to bude těžké a musím jít postupnými krůčky. Chci ukázat, že mám Slavii co dát a mám co nabídnout. Uvidí se, jak to bude ve výsledku vypadat.“

O slávistických trenérech

„S panem trenérem Trpišovským i asistentem Houšteckým jsme mluvili už delší dobu, nastínili mi, co ode mě očekávají. Myslím si, že se jim svými fotbalovými vlastnostmi hodím, z mé strany pak nebylo nad čím přemýšlet. Jsem moc rád, že se to povedlo a mohl jsem už odjet s klukama na soustředění.“

O konkurenci v podobě Tecla, Musy, Júsufa

„Přicházím do velkého klubu a musím počítat s tím, že konkurence je a bude velká. Přicházím s tím, že jsem si toho vědom a uvidíme, kdo bude hrát. Nejdůležitější ale je, aby byl úspěšný tým a abychom vyhrávali.“

O únorovém přestupu do Liberce

„Chtěl jsem, aby mě Liberec po půlročním hostování vykoupil. Když pak přišla nabídka na návrat do Slavie, dlouho jsem se o tom bavil s trenérem Pavlem Hoftychem, a i díky němu jsem teď zpět a dělám tento rozhovor. Bez něj ani celého realizačního týmu Liberce bych tady teď nestál, patří jim obrovský dík za to, že mě do Liberce vůbec chtěli. Hrozně mi to pomohlo, na Liberec budu vždy vzpomínat v tom nejlepším, nedám na něj dopustit.“

O klauzuli o zpětném odkupu a možném návratu do Slavie

„O to to bylo jednodušší. Klauzule sice platila až od příštího léta, hodně jsem si ale přestup přál a musím poděkovat panu Karlovi (majitel libereckého klubu), že mi jej umožnil už nyní.“

O zápasech v Edenu

„Neskutečně se těším. Je to veliký stadion, a když přijdou fanoušci… Byl jsem tady na zápas Ligy mistrů s Dortmundem a říkal jsem si, že něco takového bych chtěl jednou zažít. Moc se těším na to, až skončí koronavirová krize a budu si moci na hřišti s klukama užít zaplněný stadion.“

O cílech Slavie

„Kluci udělali obrovský kus práce a chtěli by to dokázat znova. My nově příchozí hráči bychom to chtěli zažít s nimi a uděláme vše pro to, abychom byli úspěšní, zahráli si velké zápasy, přilákali do Edenu slavné mančafty a potrápili je.“

O aklimatizaci ve Slavii, kde fotbalově vyrůstal

„Neočekávám nic moc nového, znám ty zkušenější kluky v týmu, sám nejsem problémový hráč. Je to pro mě jednodušší, protože jsem odchovancem a vím, do jakého prostředí jdu. Myslím si, že to pro mě bude díky tomu snazší.“

O kondičním soustředění v Rakousku

„Jsem připravený. Vím, jaký způsob trénování mají trenéři ve Slavii, ze soustředění se pak těží celou sezonu. Jedeme tam makat, bude to náročnější, čeká nás ale hodně zápasů a bude to proto potřeba.“