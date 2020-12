Kuchta před Beer Ševou slíbil: Nebudeme kalkulovat, výhru chceme i pro fanoušky

Málokdo by to před sezonou čekal. Patrně asi ani on sám ne.



Přišel z Liberce, ale kvůli covidu vynechal značnou část přípravy. Celé týdny pak zpátky nabíral ztracenou kondici i sebedůvěru, tvrdě makal a dřel.

„Teď jsem rád, že jsem tu šanci dostal,“ popisoval Kuchta den před důležitým zápasem Evropské ligy proti Hapoelu Beer Ševa. Hraje se ve čtvrtek od 21 hodin.



„Konkurence na hrotu útoku je obrovská, Kuchtič má však momentálně z našich útočníků nejlepší formu,“ tvrdil kouč Trpišovský v průběhu listopadu – a platí to i na začátku prosince.

Petar Musa je jen stínem loňského nejlepšího střelce ligy, což potvrdil i o víkendu proti Brnu (1:1), a zkušený Stanislav Tecl v posledních týdnech sbírá starty po minutách.

Kuchta slávistické hře dodává rychlost, pohyblivost i agresivitu.

Navíc se blýskl v domácím utkání proti Nice (3:2), které rozhodl dvěma góly, a stejně branek nastřílel i při kanonádě v Opavě (6:0). „Ale pořád je to dost málo,“ míní sebekriticky. „Je ovšem pravda, že jsem si na kluky v týmu už zvyknul. Do šancí se dostávám a je jen na mně, jak s nimi naložím. Věřím, že to bude lepší a lepší.“

O jeho sílící pozici v mužstvu leccos vypovídá i fakt, že ve středu odpoledne odpovídal na dotazy novinářů před utkáním Evropské ligy proti Beer Ševě společně s trenérem Trpišovským.

Slávistům stačí k zajištění postupu do vyřazovací fáze i bod.



Tabulka Tým Z V R P S B 1. Slavia Praha 4 3 0 1 8:6 9 2. Leverkusen 4 3 0 1 14:6 9 3. Nice 4 1 0 3 6:12 3 4. Beer Ševa 4 1 0 3 6:10 3

„Kalkulovat s tím ale určitě nechceme. Půjdeme si za tím, abychom soupeři vrátili porážku z Izraele,“ slibuje Kuchta.



Slavia venkovní utkání s Beer Ševou v polovině října nezvládla a do Evropské ligy vstoupila rozpačitě. Pak se ale chytila těsnou výhrou nad Leverkusenem i dvěma skalpy francouzského Nice. Zato Beer Ševa od té doby nevyhrála – ani v Evropě, ani doma.

V izraelské lize je dokonce po sedmi odehraných kolech až jedenáctá, tedy čtvrtá od konce. Od začátku října v soutěžních kláních paradoxně porazila jen Plzeň, to bylo v posledním předkole Evropské ligy, a právě Slavii.

Na to se ale v Edenu momentálně nesoustředí.

„Soupeř se proti prvnímu zápas nijak nezměnil, zase bude vycházet ze zabezpečené obrany a spoléhat na protiútoky. Očekávám podobný zápas jako venku,“ myslí si Kuchta, jenž se těší alespoň na částečný návrat fanoušků do hlediště.

V rámci pilotního projektu ministerstva zdravotnictví totiž ve čtvrtek do Edenu přijde šest set diváků z řad partnerů klubu.

„A já věřím, že budou i v takovém počtu slyšet. Je to pro nás povzbuzení, snad divákům předvedeme dobrý výkon a vyhrajeme,“ uzavřel Kuchta.