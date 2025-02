Kuchta, Belmondo. Za gól jsem šťastný, fanoušci si mohli zakřičet, řekl sparťan

Po jedenácti vteřinách trefil tyč. Po třech minutách znervóznil při zákroku brankáře, který chyboval, a Sadílek dal první gól Sparty. Po půlhodině sám skóroval.

„Jsem šťastný za něj. Jeho výkon se mi líbil. Nejen díky gólu, ale byl také platný v presinku. Honza Kuchta je v dobrém slova smyslu blázen. Takové hráče potřebujeme,“ liboval si trenér Lars Friis.

Před rokem v květnu čtyřmi góly v Mladé Boleslavi stvrdil Kuchta pro Spartu titul. V jejím dresu zahájil i současnou sezonu, odehrál úvodní tři kola, neskóroval a ještě loni v srpnu přestoupil do Midtjyllandu. Podzimem v Dánsku se protrápil. A tak byl rád, že si na něj Sparta vzpomněla. I proto, že jí na hřišti takový „blázen“ chyběl.

„Jsme rádi, že jsme získali tři body. První půle se odehrála podle našich představ. Dali jsme rychlý gól, pak brzy i druhý. Až na výjimky jsme soupeře do ničeho nepustili,“ vykládal Kuchta do kamer klubové televize.

Ale dál byl i kritický. „V poločase jsme si něco řekli, ale vůbec jsme na to nenavázali. Začátek druhé půle byl z naší strany velmi špatný. Nehráli jsme, co jsme měli, zbytečně jsme se zatáhli. Nějak jsme to jen dohrávali, nechodili jsme moc dopředu. Je to ponaučení do dalšího zápasu. Musíme hrát devadesát minut stejně jako v první půli. Ta snesla přísné měřítko.“

Sparťanský útočník Jan Kuchta se snaží napadat obránce Slovácka.

K vydařené první půli pomohl právě i on, když se v úvodu vydal za vysokým nákopem Laciho a dotěrným napadáním donutil k chybě brankáře Borka. Sadílek pak krásně trefil bránu z víc než dvaceti metrů.

„Věděli jsme, že se přihrávky budou zastavovat, protože hřiště nebylo pokropené. Byla šance, že to doběhnu, tak jsem tu akci dohrál a Lukáš to krásně lobnul. Důležitý gól,“ pravil Kuchta.

Při své trefě si zaběhl za obranu na kolmici od Kairinena a prostřelil gólmana takřka z brankové čáry. „Byla to hlavně skvělá akce Kaana. Já to tam se štěstím procpal. Možná to vypadalo, že jsem to uklidil, ale nějak to tam propadlo pod rukou a tělem gólmana. Ten gól nás uklidnil.“

A fanoušci spustili oblíbený pokřik „Kuchta, Belmondo.“ Připomenutí nechvalně proslulé návštěvy nočního klubu v Olomouci během reprezentačního srazu v listopadu 2023 ke Kuchtovi už zkrátka patří. Po zápase si ho početný kotel vyžádal na speciální děkovačku.

„Tu podporu jsem od nich měl už před odchodem. Moc si vážím každého aplausu a přeju ho každému hráči. Jsem šťastný, že jsem dal gól a fanoušci si to mohli zakřičet,“ líčil s úsměvem.