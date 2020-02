Kuchta dal dva góly a po výhře přiznal: Potřebuju nad sebou mít bič

U Nisy je od loňského léta, ale teprve teď se dokázal střelecky prosadit. Těsně před utkáním s Bohemians liberecký klub oznámil, že dotáhl jeho přestup z pražské Slavie. A talentovaný hráč to oslavil parádním výkonem.

„Stál jsem o to v Liberci zůstat, čekal jsem na smlouvu, pak se do toho vložil ještě jeden tým. Teď už mám ale jasno a můžu se soustředit na budoucnost,“ řekl Kuchta. „Je to pro mě ohromně důležité. Doteď jsem střídal kluby po půl roce, maximálně jedné sezoně.“

Takhle vypadaly Kuchtovy velké chvíle v bitvě s Bohemians:

15. minuta: po faulu brankáře Le Gianga na něj zahrává Liberec penaltu a Kamso Mara se trefuje nekompromisně pod břevno - 1:0. „Gólman mě zbořil, chtěl jsem hlavičkovat a zakončit. Já jsem využil svých předností a vybojoval penaltu.“

36. minuta: po Marově parádní přihrávce za obranu Kuchta dává Le Giangovi jesličky - 2:1.

50. minuta: po rychlé akci, kterou sám založil, ho najde Malinského centr zleva, balon propadne přes obránce Bederku a Kuchta zblízka skóruje - 3:1. „Myslím si, že útočníci mají takhle hrát a dohrávat situace. I když to vypadá jednoduše, platí, že jsou to složité góly.“

Už v 55. minutě ho kouč Pavel Hoftych stáhl ze hry, a tak Kuchta nemohl útočit na hattrick. Trenérovo rozhodnutí však přesto uvítal. „Jsem trošku nemocný, v pondělí a úterý jsem měl teploty. Když jsem přišel o poločase do kabiny, tak jsem se necítil nejlíp. Řekl jsem, že vydržím ještě deset minut,“ vysvětlil.

S fotbalem začínal v Pardubicích, poté hrál za Nový Bydžov, kde si ho vyhlédla pražská Sparta. Odsud v šestnácti zamířil do konkurenční Slavie, kde si na podzim 2015 připsal první ligový start. Do nabitého slávistického áčka se však trvale neprosadil, a tak začalo jeho putování po hostováních. Bohemians, Žižkov, Slovácko, Teplice. Tam nakonec strávil jen půl roku a po čistce v kádru skončil. „Vracíme ho do Slavie. Nenaplnil naše očekávání. Fotbal pro něj není na prvním místě. Bude to pro něj poučná facka,“ zkritizoval ho teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Další štací lehkovážného talentu se tak vloni v létě stal Liberec. Na podzim zasáhl do 11 zápasů, většinou jako náhradník. Po návratu střelce Petara Musy do Slavie se mu však nyní otevřela cesta do základní sestavy. Kouč Hoftych prohlásil, že Kuchta týmu dluží góly a vsadil na něj. „Trenér o mě hodně stál. On v podstatě celý ten přestup inicioval, aby mě Slovan vykoupil ze Slavie,“ uvědomuje si Kuchta. „Máme k sobě zvláštní vztah. Zná mě od šestnácti, kdy jsem pod ním hrál v mládežnické reprezentaci, a jedině on mě může dostat na top úroveň. Ví, že já na sebe potřebuju bič, a umí to se mnou.“

Trenér Slovanu nechtěl Kuchtu za skvělý výkon proti Bohemians příliš vychvalovat. „Nebudu o něm dlouho mluvit, protože on nesmí být na hrušce. Jakmile je na hrušce, je špatný,“ potvrdil, že s Kuchtou není lehké pořízení. „U něj je to o poctivé práci. Dnes poctivě pracoval pro tým stejně jako předtím na Spartě. Jde správnou cestou, ale nesmí usnout na vavřínech.“

Sám Kuchta tvrdí, že v poslední době dává fotbalu víc než v minulosti. „Myslím si, že to je přístupem, trošku jsem změnil svůj život. Snažím se dělat vše naplno. Možná se štěstí otočilo ke mně,“ uvažoval po výhře nad Bohemians. „Dřív jsem sbíral herní čas spíše po minutkách. Teď už cítím, že jsem ten, který musí ve Slovanu dávat góly.“

Liberec se po dvou jarních výhrách nečekaně rychle přiblížil ke svému cíli skončit v první šestce ligy. „Bylo ohromně důležité, že jsme doma potvrdili tři body ze Sparty, navíc jsme dotáhli výše postavené týmy,“ těší Kuchtu. „Chceme být v první šestce a netajíme se tím, že bychom chtěli i výš. Myslím si, že kádr je dost kvalitní a široký, abychom byli v horních patrech tabulky.“

Ofenzivní hráč, pro kterého ve Slavii nebylo místo, má v kapse novou dlouhodobou smlouvu s Libercem, ale do budoucnosti se nebrání ani vyšším ambicím. „Třeba se do Slavie někdy vrátím. Nikde není psáno, že se nemůžu dostat do jednoho z top tří týmů, pokud budu pokračovat v těchto výkonech.“