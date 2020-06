Penaltu vybojuju, exekuci rád nechám na někom jiném, říká Kuchta

Co se stalo před pokutovým kopem, díky němuž Liberec srovnal na 1:1?Byl tam výborný centr od Martina Zemana, já už jsem chtěl zakončovat, ale cítil jsem, že do mě někdo vrazil zezadu. Spadl jsem a myslím si, že to byla jasná penalta. Rozhodčí sice nejdřív trochu váhal, ale pak na pokyn pomezního pískl pokutový kop. Byl to důležitý okamžik k tomu, abychom vyrovnali, během poločasu si řekli něco v kabině a pak to otočili.

Druhý důležitým momentem bylo vyloučení Kadlece po faulu na vás. Jak jste viděl tu situaci?

Letěl tam dlouhý centr a já jsem šel do souboje tělo na tělo. Rozhodčí to pískl ve prospěch Slovácka a já to respektoval, pokračoval jsem ve hře. Z ničeho nic se na mě Kadlec rozeběhl a trefil mě. Já jsem spadl a myslím si, že oprávněná červená karta. Hráč takového kalibru, jako je on, by tohle udělat neměl.

Celý druhý poločas jste hráli přesilovku, ale až do závěru jste se nedokázali prosadit...

Ve druhém poločasu jsem odehrál asi deset minut a pak jsem střídal, takže jsem to viděl jen z lavičky. Ale hosté hráli konsolidovaně, zavřeli střed hřiště a skoro jsme se tam nedostali. Nakonec se Martin Koscelník před koncem trefil a získali jsme velmi důležité tři body.

Byl to už třetí domácí zápas v řadě, ve kterém jste vybojoval penaltu. Neuvažoval jste, že je začnete také sám zahrávat?

No, zatím ne, protože Kamso Mara je kope s přehledem a není důvod nic měnit. Budu rád, když pomůžu týmu takhle vybojovanou penaltou a prací, exekuci penalt nechám na někom jiném.

Jak jste prožíval samotný závěr utkání, kdy váš tým dal dva góly a rozhodl o své výhře?

Euforie byla velká. Já jsem byl v části, kde se hráči rozcvičují. Přeskočil jsem zábranu a začal jsem se radovat s týmem. Chtěli jsme potvrdit tři body z Českých Budějovic a byla by škoda, kdybychom to nevyužili.

Jak jste vnímal podporu hrstky fanoušků, kteří na utkání směli být?

Myslím si, že to bylo skvělé. Fanoušci nám dávají velikou sílu. Nechci ani zapomenout na zápas v Budějovicích, protože jeli přes celou republiku a čekali za plotem. Patří jim obrovský dík. I teď nás hnali dopředu, i za těchto nepříjemných podmínek jsou pro nás důležití.