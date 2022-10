Kuchta je téma spíš pro fanoušky, zní ze Slavie. Snad se poučil, věří kouč Sparty

V neděli v Edenu bude Kuchtovi patřit jedna z hlavních rolí bez ohledu na průběh derby.

„Předpokládám, že Honza ví, co ho čeká. Já zase očekávám, že k tomu přistoupí jako profesionál,“ prohlásil sparťanský trenér Brian Priske.

Slávistické publikum bude nespokojeně bouřit, křičet, nadávat, když se dostane k míči. Reagovat posměšně, když cokoli pokazí.

Šetřit ho nebudou ani protivníci. Tak jako když Kuchta ve slávistickém dresu nešetřil je.

„Velké téma to pro nás nebude. Ani v kabině jsme se o tom nebavili, bude to téma spíše pro fanoušky. Pro nás je to momentálně hráč Sparty. Jeho rozhodnutí respektujeme,“ podotkl Köstl po středečním pohárovém utkání na Dukle.

Loni v říjnu do derby nastoupil ještě v červenobílém dresu. Na Letné odehrál něco málo přes hodinu, dostal žlutou kartu za skluz na polovině hřiště a v úvodu neproměnil velkou šanci, když zblízka neprostřelil gólmana Nitu.

Slavia podlehla 0:1, Sparta vyhrála derby poprvé od jara 2016 a po čtrnácti zápasech. U posledních třech porážek Sparty byl i Kuchta. Největší podíl měl na výhře v květnu 2021 v semifinále poháru, při vítězství 3:0 na Spartě dal dvě branky.

Slávistický útočník Jan Kuchta slaví vedoucí gól v semifinálovém derby na Spartě.

Letos v lednu ze Slavie přestoupil do Lokomotivu Moskva. V Rusku strávil jarní část sezony, ale v létě kvůli ruské vojenské invazi na Ukrajinu projevil zájem odejít.

Slavia měla velký zájem o návrat, ale Kuchta ji nepříjemně překvapil. „Líbila se mi vize, kterou mi nastínila Sparta,“ řekl po příchodu. Zatím na roční hostování. Ve smlouvě je klauzule, podle níž Sparta za předem dohodnutých podmínek může Kuchtu z Ruska vykoupit a získat na přestup.

„Kdo je Jan Kuchta?“ reagoval slávistický šéf Jaroslav Tvrdík s vážnou tváří na dotaz, co Kuchtovu rozhodnutí říká. „Těžko se mi hovoří o lidech bez vychování.“

Podobně strohý byl i kouč Jindřich Trpišovský: „Čas ukáže, kdo udělal správné rozhodnutí.“

Kuchtovo angažmá na Letné nezačalo dobře. V kvalifikaci o Konferenční ligu nedal dvě šance a Sparta s Vikingem Stavanger překvapivě vypadla.

Když směřovala k porážce v úvodním ligovém kole s Libercem (1:2), frustrovaný Kuchta v samém závěru zasáhl podrážkou kopačky hlavu brankáře Vliegena. Disciplinární komise neuvěřila, že šlo o nechtěný zákrok a zastavila mu činnost na pět zápasů.

Sparťanský útočník Jan Kuchta ošklivě fauluje libereckého gólmana Oliviera Vliegena v ligovém utkání.

Celý srpen jen trénoval. „Tvrdě trénoval,“ zmínil kouč Priske.

Když se v září na hřiště vrátil, Sparta div neprohrála doma se Zlínem (0:0). A ani Kuchtovi se nedařilo. V dalším zápase sice přihrál Janktovi na gól, ale v Teplicích tým dvoubrankové vedení neudržel a remizoval (2:2). Neprosadil se ani proti Baníku Ostrava (1:1).

Projevoval se otráveně až rezignovaně. Nebyl to ten Kuchta ze Slavie a z červnové reprezentace v Lize národů, kdy skóroval proti Švýcarsku i Španělsku.

Šlo postřehnout, že si s novými spoluhráči na hřišti příliš nerozumí a oni nechápou, co potřebuje zase on. Dalším zápasem však trápení zlomil.

„Snad se starej Kuchta vrací. To jsem potřeboval,“ oddechl si po utkání s Hradcem Králové, v němž Sparta i v deseti vydřela vítězství 2:1 a Kuchta rozhodl, byť gól dal z ofsajdu, což sudí přehlédli.

Následně v Brně skóroval dvakrát, před týdnem proti Pardubicím se trefil zase. Už zase má chuť, vyzařuje z něj síla, pro obránce je nepříjemný.

Prospělo mu, že většinu utkání proti Hradci i následující duely v Brně a s Pardubicím nastoupil na hrotu sám, protože jeho parťák Tomáš Čvančara dostal červenou kartu a odpykával si trest.

Sparťanský útočník Jan Kuchta slaví svůj gól v utkání proti Hradci Králové.

Proti Slavii už je však k dispozici. Kouč Priske tak řeší, jestli zůstat u jednoho útočníka, nebo se vrátit k rozestavení se dvěma? Mimochodem, i Čvančara prošel Slavií a když v lednu přestupoval z Jablonce, chtěla ho obě pražská S.

Jeho přítomnost v nedělním derby v Edenu však nebude působit na domácí tak výbušně jako ta Kuchtova. Aby byl spoluhráčům užitečný, musí v první řadě ustát provokace, ostré zákroky, hněv tribun.

„Soustředíme se na svůj tým, tohle je věc Sparty a toho hráče. Na tyhle věci se my vůbec soustředit nebudeme,“ zdůraznil Köstl.

Spartě je jasné, že Kuchta bude soupeře dráždit už jen tím, že nastoupí. I proto s ním Priske o všem mluví.

„Všichni víme, že atmosféra v Edenu bude velmi intenzivní a hodně zaměřená konkrétně na Kuchtu. Musí se s tím vyrovnat nejen jako hráč, ale i jako člověk. V této sezoně už jednu červenou kartu dostal a já věřím, že se z toho poučil a že ví, že cokoliv se stane tribunách a kolem něj, musí jít stranou. Musí soustředit pouze na svůj výkon.“

Derby číslo 304 má o další náboj postaráno.