Jablonecký Krob: Slavii musíme odčinit, Liberci nedáme ani metr

„Samozřejmě se na derby moc těším, kromě prestiže jde o hodně, protože jsme před Libercem jen o bod a vítězství pro nás bude znamenat strašně moc. Nedáme si ani metr, bude to válka a my uděláme maximum, abychom se udrželi nahoře,“ přeje si 33letý Jan Krob, jenž do Jablonce přestoupil vloni v létě z Teplic.

Co byste řekl k Liberci, který v jarní části ze šesti zápasů pět vyhrál a tabulkou vyletěl nahoru?

Ani mě to nepřekvapilo, ze začátku nehráli špatně, ale neměli výsledky. Teď chytili slušnou sérii a nebýt dohrávky v Teplicích, kterou nezvládli výsledkově, tak už byli v tabulce před námi. Takže o síle Liberce víme, hraje rychlý a účelný fotbal. Budeme se tomu snažit zabránit a eliminovat jeho nejlepší hráče.

Mezi ně nyní patří krajní záložník Malinský, na kterého asi budete ze svého postu hodně hrát...

...je fakt, že on teď trochu vyniká, má dobré statistiky, ale podobných hráčů má Liberec dopředu plno. Řekl bych, že záložní řadu mají celkově jednu z nejlepších v lize. To složení jim sedlo, ale my je chceme trochu přibrzdit, přece nebudou vyhrávat pořád. Doma hrajeme my.

V sobotu jste prohráli 0:5 na Slavii, bylo to při velkém oslabení o osm hráčů hodně složité?

My jsme si to hlavně udělali složité sami, když jsme dostali zbytečný první gól z penalty a Slavia se dostala na koně. Ten zápas nám nesedl nikomu, takže to určitě nejde házet na kluky, kteří třeba nastoupili po dlouhé době, i když pět gólů je určitě dost. Naštěstí nemáme čas se v tom moc patlat, zápasy jdou rychle po sobě a jedeme dál. V derby musíme tu Slavii odčinit, protože máme velkou motivaci postoupit do Evropy. Bude to ale ještě strašně těžké, tabulku sledujeme, za námi je to našlapané, ale uděláme všechno pro to, abychom to třetí místo udrželi.