Poctivý Krivák. Penalta to byla, uznal karvinský stoper po remíze

Všechny tři góly v minulých dvou zápasech jste dostali z pokutových kopů. Proč?

Nevím, co na to říct. Je to prokletí. Ten tenhle zápas jsme měli jednoznačně zvládnout. Byli jsme lepší, měli jsme větší šance. Bohužel jsem zavinil penaltu, dostali jsme z ní gól a máme jenom bod.

Čím to je, že domácí zápasy nedotáhnete k vítězství?

Možná nám chybí druhý gól, možná více štěstí. Nevím. Ale máme neskutečnou smůlu. Trápíme se.

Po hodině hry jako byste se až moc zatáhli. Docházely vám síly?

Těžko říct, čím to bylo. Soupeř měl balón, měl nákopy a protiútoky. Nevím, zda to bylo silami.

Ke konci teplický Hora v dobré pozici minul branku. Lekli jste se?

Chválabohu, že se netrefil, ale i my jsme měli takovou šanci, když Dávid Guba šel z úhlu v podstatě sám a také branku netrefil.

V závěru bylo utkání hodně otevřené. Čím to bylo?

Chtěli jsme si jít pro tři body a trošku jsme i riskovali. Naštěstí jsme neinkasovali, ale gól jsme ani nedali.

Je pozitivní, že jste podali mnohem lepší výkon než minule na hřišti Slovácka?

To ano, ale nemáme tři body, takže je nám to... Jsme prostě naštvaní.

Tentokrát jste nastoupili se čtyřčlennou obranou. Pomohlo to k lepšímu výkonu?

Asi ano, ale nedokážu říct, zda systém hry má na náš výkon nějaký vliv. Každopádně jsme měli vyhrát. Další ztráta nás štve, ale už se musíme dívat dopředu. Jedeme do Příbrami, kde musíme zabojovat o tři body.

Bude to rozhodující zápas jara?

Takový je pro nás už každý.