Fotbalový obránce Král zamířil z belgického Eupenu do Olomouce

K týmu se připojí ve středu. „O Honzu Krále jsme stáli delší čas. Zejména trenér Janotka s ním byl v úzkém kontaktu. Je to vysoký levonohý stoper, kterého jsme si do týmu přáli přivést. V průběhu léta to místy vypadalo všelijak, ale jsem moc rád, že se nám nakonec podařilo najít s belgickým klubem dohodu. Věřím, že společně s Honzou budeme úspěšní,“ řekl sportovní manažer Ladislav Minář.

Král je rád, že z Belgie zamířil zpátky do české ligy. „Řešily se i jiné nabídky, ale zájem Olomouce byl velký. Hodně mě přesvědčil i trenér Janotka, se kterým jsme byli pravidelně v kontaktu. Jednání byla dlouhá, chvílemi už jsem ani nedoufal. Hodně mi pomohl i můj manažer Jirka Müller, který mě držel v pozitivním přemýšlení. Za to mu musím poděkovat. Jsem rád, že to všechno klaplo,“ uvedl rodák z České Lípy.

S fotbalem začal v Novém Boru, část mládežnické kariéry strávil v Mladé Boleslavi, kde v červenci 2018 poprvé nastoupil v nejvyšší soutěži. Působil také v Hradci Králové a Jablonci, odkud v létě 2023 zamířil do Belgie. Celkem má v české nejvyšší soutěži bilanci 58 zápasů a pět gólů. Je bývalým mládežnickým reprezentantem.