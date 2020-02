Trenér Guľa má ambice, nároky a jasnou vizi, pochvaluje si Kovařík

„Hraje se vám pak daleko líp, když se bodově takhle daří a cítíte důvěru trenéra, která je hrozně podstatná,“ vykládá jedenatřicetiletý levonohý univerzál.

Dá se říct, že jste pod novým koučem Adrianem Guľou ožil?

Cítím se dobře. Ale zatím všichni od nás vypadají tak nějak pozitivně. Myslím, že nám to svědčí. Doufám, že to takhle bude pokračovat dál.



Už se na vás trenér rozčílil?

Jasně! (úsměv) Je vidět, že má vysoké ambice, nároky a jasnou vizi o fotbale, který chce hrát. Pokud se mu i nějaká drobnost v tréninku nelíbí, tak to dokáže dát dost najevo.



Zvýšil hlas například o poločasové pauze v Opavě?

Ne, snažil se nás jen povzbudit. Tvrdil, že máme hrát rychleji, kombinovat, a šance přijdou.



Plzeňský trenér Adrián Guľa v zápase proti Opavě.

Jak si zvykáte na nový herní systém a změnu rozestavení?

Je to trošičku jiné a pohybujeme se v jiných prostorech, než jsme byli zvyklí. Ale spíš je to taková shoda náhod. Jde hlavně o tempo, ve kterém trénujeme a následně se snažíme i hrát. Šlo dopředu.



Přijali jste změny bez problémů?

Každý začátek čehokoliv nového je vždycky těžký, než si člověk navykne. Myslím si však, že jsme to všichni navnímali dobře, a je důležité, že všichni chtějí pracovat a dál se zlepšovat.



V jakém aspektu hry cítíte pořád rezervy?

Ještě musíme víc zažít automatismy, kde kdo stojí a kam má nabíhat. Pak budeme moct hrát víceméně naslepo. Když bude někdo v úzkých, tak bude vědět, že dvacet metrů pod ním někoho má a může mu přihrát.



Osobně vypadáte na hřišti výborně. Skvělá příprava, teď asistence. Roste vám sebevědomí?

Samozřejmě. Už jsem prožil podobné série i v lize, kdy jsem tři nebo čtyři zápasy po sobě dal gól nebo přihrál. Hraje se vám pak daleko líp, když se bodově takhle daří a cítíte důvěru trenéra, která je hrozně podstatná.

Ulevilo se vám, že jste si formu ze Španělska přenesli do ligy?

Jo. Přípravné zápasy jsou jedna věc, ale samotná liga pak úplně něco jiného. Jsme hrozně rádi, že jsme dokázali formu z přáteláků přenést i do soutěže. Když budeme takhle pokračovat dál, tak to bude jedině dobře.



Když jste v Opavě centroval a viděl osamoceného Jeana-Davida Beauguela, začínal jste rovnou slavit?

Vždycky se chodí slavit, až když je míč v síti. Při vyložených šancích se stává i velkým hráčům, že to nepromění. Bogy ale ukázal, že dobrá práce v tréninku se mu vrací v zápasech. A to už jsem mohl slavit.

Ví, kam vaše centry létají?

Jo, před každým zápasem mu říkám, aby se pohyboval v prostorech kolem penalty a malého vápna, odkud padá statisticky nejvíc branek. Když tam bude a my ho budeme trefovat, tak jen dobře pro celý tým.



Udělaly vám radost víkendové ztráty pražských konkurentů, Sparty a Slavie?

Na výsledky jsme se samozřejmě koukli, ale řešíme především sebe. Soustředíme se na svůj fotbal a na Spartu a Slavii se zaměříme až ve chvíli, kdy proti nim budeme hrát.



V sobotu vás čeká doma Příbram, jež zahájila jaro čtyřgólovým výpraskem od Jablonce.

Určitě to budou chtít napravit. Na začátek jara mají těžký los, o to víc ale budou ostražití a budou se snažit ten menší debakl odčinit. Pro nás se nic nemění, budeme chtít naši vlastní hru Příbrami vnutit.

Útočník Jean-David Beauguel z Plzně střežený opavským obráncem Adamem Rychlým.

Podobně jako v minulém utkání v Opavě opět nastoupíte proti celku bojujícímu o udržení.

Česká liga je specifická, každý může porazit každého. Vidíme to v každém kole. Musíme se fakt soustředit a nedat Příbrami vůbec žádný prostor.

V předchozím ročníku vás Příbram dvakrát o body obrala. Vzpomínáte?

Musím říct, že si to pamatuju opravdu hodně. Při vší úctě k Příbrami by Plzeň měla proti takovému soupeři uhrát ze dvou zápasů víc než dva body. Pořád mě to ještě mrzí. Další důvod, proč do toho v sobotu pořádně šlápnout.



Počítáte s variantou, že byste mohl naskočit na levém kraji obrany? Adama Hlouška s Davidem Limberským trápí zranění.

Nevím, to je věc trenéra. Kluci už ale vypadají líp, zapojují se do tréninku, tak uvidíme, kolik nás bude na utkání připravených.