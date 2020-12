Plzeňský záložník Kovařík: Máme kvalitu, kterou neprokazujeme

Čím si nezdar vysvětlujete?

Bohužel nám to tam nepadá a dali víc gólů než my. Nějaké šance máme, střílíme z dobrých pozic kolem vápna, ale branku netrefujeme. V tom je ten hlavní problém. V posledních třiceti metrech ofenzivy.

Jak je vůbec možné, že nedáte tři zápasy v řadě branku?

Možná i musíme být hladovější, chodit do vápna ve větším počtu hráčů. A věřit, že to zlomíme a góly dáme. Máme na to kvalitu, kterou ale teď neprokazujeme.

Vy jste se během zápasu přesunul z křídla na kraj obrany. Je to pro vás velká změna?

Není to až takový rozdíl. Chceme hrát dopředu a i beci by měli útočit.

Jaké jste dostal konkrétní úkoly?

Měli jsme podporovat ofenzivu, dostávat tam víc centrů. Ale žádné nebyly bohužel gólové. Takhle prohrát doma je určitě zklamání.

Pomalu najíždíte na systém dvou zápasů v týdnu. Bude vám to díky zkušenostem z evropských pohárů vyhovovat?

Myslím, že to určitě bude výhoda. Jsme na to i celkem zvyklí. Jedině nám to teď pomůže, máme víc příležitostí vyhrávat.