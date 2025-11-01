Chance Liga 2025/2026

Koutný roste pro velký klub, cítí v Sigmě. Dle dat je nejlepší v lize, pomáhá chemie

  9:11
Když vyjde před novináře, obvykle vypráví se svou typickou skromností a nesmělostí. V brance Sigmy Olomouc ale v této sezoně předvádí velmi sebevědomé výkony. Po třinácti zápasech fotbalové Chance Ligy se Hanáci se skóre 10:7 a deseti body nachází na slušném pátém místě. Brankář Jan Koutný vynechal pouze jediné utkání kvůli červené kartě a vychytal šest čistých kont.
Odchovanec Sigmy svými výkony zajisté upoutal pozornost skautů různých klubů. „Pořád jsem nohama na zemi, nepřemýšlím nad budoucností. Soustředím se na to, abych odváděl kvalitní výkony a každým zápasem se zlepšoval,“ říká.

V české lize přitom debutoval teprve loni. Během dvou sezon odchytal 31 zápasů, ve kterých inkasoval 30 gólů. V součtu s poháry je jeho bilance 42 utkání, 47 gólů. V minulém ročníku byl Koutný oprávněně kritizován za nestabilitu výkonů a lajdácké minely. Dělal chyby a nepůsobil jistě.

Ovšem trenér Janotka dál ponechal 21letému brankáři důvěru, kterou mu Koutný letos splácí i s úroky. „Jeho výkony jednoznačně hovoří za vše, je určitě oporou týmu, což ukázal i v zápase Konferenční ligy proti Rakówu skvělými zákroky. Koudy má každý zápas stabilní výkonnost a nechybuje. Celá defenziva nám funguje dobře,“ odůvodňuje kouč výběr své jedničky.

Jedním ze základních kamenů úspěchu olomoucké defenzivy je také chemie mezi hráči. „Doufám, žes mě vychválil, já tebe jo,“ usmál se stoper Král na procházejícího Koutného po posledním domácím zápase Sigmy.

Dobrou souhru mezi nimi potvrzuje také gólman. „Myslím si, že v obraně jsme skvěle sehraní. S Králisem tím žijeme a rádi se nahecujeme, když se něco povede, nebo nepovede,“ popisuje Koutný. „Už jsme spolu odehráli hodně zápasů. Je to s ním super. Jsem emotivní hráč, takže na hřišti potřebuju hecování a komunikaci,“ doplňuje Král.

Obránce Sigmy Jan Král vede míč v duelu s Rakówem.

V ročníku 2023/2024, kdy béčko Sigmy dokráčelo pod trenérem Janotkou k senzačnímu druhému místu ve druhé lize Koutný odchytal pouze osm zápasů. V následující sezoně se už objevil na soupisce A týmu a na konci července 2024 debutoval remízou 1:1 s Libercem. Od října stejného roku se stal jedničkou Olomouce.

Chytal pokaždé, kdy nebyl zraněný nebo vykartovaný. Spokojeni s jeho výkony jsou také spoluhráči. „Je skvělý. Byť na něj minulou sezonu byla kritika, teď nás drží. Podává neskutečné výkony, a to i na reprezentační jedenadvacítce. Myslím si, že roste pro velký klub,“ předpovídá záložník Jan Navrátil.

Dřív byl tišší, teď se rozkoukal

Česká brankářská škola má ve světě pořád své jméno. K tomu, aby se Koutný zařadil k početné skupině českých gólmanů pravidelně chytajících v zahraničí, pomáhá i další posun v jeho kariéře. Pod novým trenérem Michalem Bílkem se totiž stal brankářem číslo jedna v reprezentaci do 21 let.

„Je to odměna za klubové zásluhy. Jsem rád, že jsem se tam dostal a můžu chytat,“ hodnotí Koutný. V jednadvacítce zatím nastoupil do tří ze čtyř kvalifikačních zápasů. Vynechal pouze duel s Gibraltarem. Dvakrát nepustil za záda ani jeden gól, bilanci mu kazí pouze prohra 1:2 s Bulharskem.

Olomoučtí fotbalisté děkují brankáři Jan Koutnému.

Rodák z Velkého Týnce na Olomoucku do Sigmy přišel přes juniorské týmy HFK Olomouc a Šumperk. „Sám nevěřím tomu, že můžu chytat tak velké zápasy. Všechno se to seběhlo celkem rychle,“ zamýšlí se Koutný, který se podle svých slov připravuje pořád stejně. Oproti minulé sezoně nic neměnil.

Král si však určité změny všímá: „Když přišel, byl tišší, ale už se rozkoukal, komunikuje a podává skvělé výkony.“

„Čím víc zápasů chytám, tím mám větší sebevědomí a jsem rád, že se mi teď daří,“ potvrzuje Koutný.

Nejstabilnější řadou Hanáků je na podzim bezpochyby obrana. Před Koutným hrají stopeři Sylla a Král, které na krajích doplňují Sláma a jeden z dvojice Slavíček, Hadaš. „Za naší obranou se mi chytá výborně. V zápase několikrát oni pomůžou mně, a když na to přijde, pomůžu já jim,“ je spokojený brankář.

Abdoulaye Sylla se zdá být spolu s Koutným největší kometou týmu. Přednosti, kterými Sylla disponuje, jsou především rychlost a odvaha v rozehrávce. „Rychlost je jeho přednost. Každý hráč má v týmu svou úlohu a on je tam mimo jiné kvůli sprinterským soubojům a zvládá je,“ chválí guinejského obránce jeho stoperský kolega Král.

Stejně jako Koutný také Sylla prošel velkým progresem. „Když Abdou přišel, snažil se řešit konstruktivně i situace, které konstruktivně řešit nešly. Ale je učenlivý a naslouchá. Hraje se mi s ním skvěle. Komunikace mezi námi je dobrá,“ dodává Král.

Nejlepší gólman v lize? Dle statistik ano

Obrana Olomouce sice působí jistě, ale od svých ofenzivních hráčů trenér a fanoušci určitě očekávají více. Útok Sigmy je jeden z nejhorších v lize. Týmu chybí finální přihrávky i góly ze standardních situací.

Zákrok brankáře Jana Koutného v duelu Konferenční ligy mezi Olomoucí a Rakówu Čenstochová.

Méně vstřelených branek v lize mají letos pouze poslední Slovácko (6 gólů), čtrnáctý Baník (8 gólů) a dvanáctá Dukla (9 gólů). Při pohledu na tato čísla vychází jasně najevo, že Sigma za dosavadní páté místo vděčí kvalitní defenzivní práci v čele s gólmanem Koutným.

Že je to jako důkaz málo? Koutný podle statistiků za celou sezonu nastřádal 4,27 zabráněných gólů, což je suverénně nejvíc napříč gólmany v lize. Ostatní mají maximálně 0,96 gólů, většina brankářů je přitom v mínusu. Úspěšnost zákroků má Koutný nejvyšší z pravidelně chytajících.

