Zorvan o Koutného úspěšném debutu: Vždy budí respekt, je fakt obrovskej

Koutný zažil asi nejlepší týden svojí kariéry. Ještě před svojí prvoligovou premiérou totiž v útrobách Androva stadionu podepsal novou smlouvu, která by jej měla na Hané udržet až do léta 2028. Pěkný příběh, když povážíte, že na startu minulé sezony nechytal ani druhou ligu.

V B týmu Sigmy začínal loni jako dvojka, před něj se dostával Tomáš Digaňa nebo rezervní gólman áčka Jakub Trefil. Jenže když na jaře dostal Koutný ve druhé lize šanci, už ji nepustil. B družstvo Sigmy s ním v zádech vyhrálo sedm zápasů v řadě, Koutný v nich udržel tři čistá konta, předvedl 16 úspěšných zákroků a inkasoval jen čtyři branky.

I proto si jej nový trenér olomouckého áčka Tomáš Janotka, jenž loni vedl právě rezervu Sigmy, vytáhl před startem Chance ligy do A týmu. A když se minulý týden v Českých Budějovicích zranila jednička Tadeáš Stoppen, začalo být o Koutného premiéře jasno.

„Tadeáše po utkání v Českých Budějovicích trápil výron kotníku. Otazník nad ním visel celý týden. Snažili jsme se dát ho do kupy, ale nepovedlo se to. Nechtěli jsme riskovat zhoršení stavu, proto jsme dali důvěru Honzovi Koutnému. Věřili jsme, že naváže na skvělou minulou sezonu a výkony z přípravy,“ prozradil Janotka.

Nervozita nebyla znát

Koutný důvěru kouče může považovat za splacenou. Inkasoval jedinkrát, když nestačil na hlavičku Ghaňana Nyarka z bezprostřední blízkosti. Jenže jelikož ve druhé půli vyrovnal z penalty Filip Zorvan, zas tak moc jej to mrzet nemuselo. „Má výbornou kopací techniku a v tréninku ukazuje svoje kvality. Takže i když chyběl Táda Stoppen, byli jsme úplně v klidu, protože jsme věděli, že Honza ho plnohodnotně zastoupí. Tam nás bota vůbec netlačí. Snažili jsme se mu pomáhat co nejvíc a na to, že to byl jeho první zápas v devatenácti letech, to zvládl fakt výborně,“ hodnotil Zorvan.

Podle něj vytáhlý brankář ani netrpěl předzápasovou nervozitou. „Nebo to na sobě nedal znát. Útočníci, když vedle něj stojí v tunelu, z něho mají vždy respekt, protože je fakt obrovskej,“ zasmál se Zorvan.

„Věřím, že tady budu mít ty nejlepší podmínky pro to, abych se dál zlepšoval. Mým cílem je teď hlavně pravidelně chytat a do budoucna se prosadit v áčku,“ prohlásil Koutný pro klubový web po podpisu smlouvy.

Jestli se to ovšem podaří, je otázka. Příští týden už se pravděpodobně do brány vrátí Stoppen a v kuloárech se šeptá, že Sigma ještě pošilhává po zkušeném brankáři, kterým by měl být Stanislav Dostál ze Zlína. Matúše Macíka totiž trenér Janotka přeřadil do B týmu. „Jednoznačně ještě chceme posílit. Snažíme se doplnit kádr, popřípadě posílit na určitých postech. Máme vytipované hráče, kádr určitě není konečný,“ uvedl Janotka.

V kabině bylo dusno, líčí Zorvan

Trenéra Sigmy těší čtyři body ze dvou venkovních zápasů na úvod nového ročníku Chance ligy. „V sobotu můžeme nastoupit doma proti Teplicím úplně s čistou hlavou,“ má jasno kouč Olomouce. „Liberec má velmi ambiciózní mužstvo, odsud se body nebudou vozit snadno,“ míní.

Sigma začala aktivně, ještě v první půli ale převzali otěže zápasu Liberečtí, a to i kvůli laciným chybám v rozehrávce hostů. Po přestávce vyrukovala do zápasu běhavější Olomouc, což rezultovalo ve faul Hlavatého na Jana Klimenta. Nařízenou penaltu si vzal Filip Zorvan, který s přehledem proměnil. „V kabině bylo docela dusno, všechno jsme si vyříkali. Do druhé půle už jsme vstoupili lépe. Bod určitě bereme. Hráli jsme dvakrát venku a máme čtyři body, to je fajn odraz do sezony,“ pověděl Zorvan.

Olomoucký Filip Zorvan (vlevo) slaví proměněnou penaltu do sítě Liberce.

K penaltě si stoupl, protože určený exekutor Lukáš Juliš nebyl v tu dobu na hřišti a druhý v pořadí, Jan Kliment, byl faulován. „Zůstáváme s brankáři po tréninku a penalty trénujeme. Věděl jsem, že si ji vezmu a proměním ji,“ řekl sebevědomě.

Severočeši mohli ještě překlopit mač na svoji stranu, ale Plechatý trefil pouze tyč. „Jsem zklamaný, že jsme zápas nezvládli. Hlavatý udělal zbytečnou penaltu. Více spokojená bude Olomouc než my,“ cítí kouč Liberce Radoslav Kováč.